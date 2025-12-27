Musiklärare sökes till Öjersjö Brunn skola, Partille kommun
Partille kommun / Pedagogjobb / Partille Visa alla pedagogjobb i Partille
2025-12-27
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vi utökar nu vårt lärarlag och söker en engagerad musiklärare för årskurs 1 och 2.
Vill du inspirera unga elever och arbeta i en kreativ och stimulerande miljö? Då kan du vara den vi söker! Tjänsten omfattar undervisning i musik samt ett annat ämne, och vi söker dig som vill bidra till vår skolas utveckling och skapa en positiv lärmiljö för våra elever.
Du arbetar med som musiklärare för årskurs 1 och 2. Du planerar och genomför musiklektioner där eleverna får sjunga, spela instrument och upptäcka musikens glädje utifrån kurs- och läroplan. Du kommer även samarbetar med vår nuvarande musiklärare för åk 3-5 för att utveckla undervisningen och skapa en trygg och inspirerande lärmiljö.
Utöver musik arbetar du 50% med undervisning i ett annat ämne, utifrån din behörighet och skolans behov. Det kan finnas möjlighet att fördelningen mellan musik och annat ämne förändras och mängden musikundervisning ökar kommande läsår.Publiceringsdatum2025-12-27Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik. Det är meriterande om du är behörig att undervisa i ytterligare ett ämne.
Vi söker dig som är engagerad, kreativ och trivs med att arbeta med yngre elever. Du vill samarbeta och bidra till skolans gemenskap, samtidigt som du skapar ett positivt arbetsklimat. Vi ser att du är pedagogisk, relationsorienterad, trygg och kreativ - egenskaper som är viktiga för att trivas i rollen. Du är mål- och resultatinriktad med koppling till det pedagogiska arbetet, har sinne för struktur och kan anpassa arbetet för att på bästa sätt främja elevernas utveckling. Förändringar ser du som möjligheter i vardagen.
Låter det som rätt uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Intervjuer planeras att börja hållas v.4
Din nya arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Välkommen till Öjersjö Brunn! Vi är en skola som ligger i Öjersjö omgiven av fin skog och natur. På skolan går 650 elever från förskoleklass till och med årskurs fem. På Öjersjö Brunn arbetar man i mindre hus och lagom stora arbetslag där lärarnas arbetsplatser finns bland eleverna, för att alla ska bli sedda och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolans personal är kunnig, engagerad och ligger i framkant vad gäller utveckling av undervisningen för att öka våra barns lärande.
Vad erbjuder vi?
- En positiv och stöttande arbetsmiljö
- Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
- Trevliga elever och engagerade kollegor
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa filtigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
UF, Grundskola, Öjersjö Brunn F-5 Kontakt
Johan Gilberth 031-7921486 Jobbnummer
9663972