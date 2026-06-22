Musiklärare sökes till kulturskolan, Bräcke kommun
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2026-06-22
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I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
Kulturskolan i Bräcke kommun söker förstärkning till sitt musiklärarlag under läsåret 2026–2027. Arbetslaget fördelar tjänstgöring mellan frivillig kulturskola, projektverksamhet, och undervisning i musikämnet på mellanstadiet och högstadiet. Kulturskolan arbetar huvudsakligen dagtid i Bräcke, Gällö och Kälarne, och nästan hälften av alla elever i åk 4–9 deltar i den ordinarie verksamheten. Alla i arbetslaget undervisar på flera instrument och på två orter, och vi har elever i alla instrumentgrupper förutom bleckblås. Vi fördelar orter, elever och projektaktiviteter i arbetslaget inför varje läsår. Undervisningen är generellt avgiftsfri.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Musikundervisning och projektverksamhet i kulturskola och/eller grundskola. Omkring 1,5 tjänst sammanlagt, beroende på elevantalet till hösten och din kompetensprofil. Vi utlyser vikariat nu pga längre ledigheter i arbetslaget samt tillfälliga projektmedel. Det innebär att delar av tjänsterna kan läggas ut under del av läsåret, eller under skollov enligt behov och överenskommelse, eftersom projektaktiviteterna inte nödvändigtvis följer läsåret. Sammantaget är det alltså flexibelt, även du som inte vill ha en läsårsanställning är välkommen att söka! Om vi inte får ansökningar som matchar behoven prioriterar vi ordinarie undervisning i kulturskola och grundskola.Kvalifikationer
Vi söker i första hand utbildade och legitimerade musiklärare som även kan bedriva undervisning i grundskolan, men har du erfarenhet av instrumentundervisning är du välkommen att söka. Ange vilka instrument du är bekväm med, och vilken undervisningserfarenhet du har på respektive instrument. Under läsåret planerar vi att jobba med öppen verksamhet utanför skoltid, och du behöver ha erfarenhet av att arbeta självständigt med elevgrupper. Här kan även andra kulturformer bli aktuella, så ange gärna andra kulturkompetenser som du har. Personlig lämplighet och kompetenser som kompletterar arbetslaget kommer att vara avgörande.
B-körkort är ett krav, och egen bil kommer mest troligt att vara nödvändigt. Eftersom verksamheten bedrivs inom ramen för skollagen följer vi skollagens krav på utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du på polisens hemsida.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-11 Tjänsterna är tidsbegränsade till: 2026-12-18 resp 2027-06-18 eller enligt ök.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-16-SoB". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460)
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Kontakt
Kulturchef
Anna Lundström anna.lundstrom@bracke.se 0693-16243 Jobbnummer
9971931