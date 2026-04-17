Musiklärare sökes för vikariat 30 % till Karbyskolan
Vallentuna kommun / Gymnasielärarjobb / Vallentuna Visa alla gymnasielärarjobb i Vallentuna
2026-04-17
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Har du erfarenhet som lärare och vill vara med och förvalta och utveckla musikämnet i en mindre skola med naturen runt hörnet? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Karby rektorsområde består av grundskolan Karbyskolan (F-6) med ca 220 elever samt en förskola. Vi strävar efter att lägga grunden för livslångt lärande och att varje elev ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Karbyskolan söker nu en engagerad musiklärare för ett vikariat på 30 % som sträcker sig över hela läsåret, med goda möjligheter till eventuell förlängning.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare ansvarar du för att driva musikundervisningen på skolan under läsåret. Ditt uppdrag är att med lustfylld undervisning ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.
Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever och kollegor. Du planerar och genomför lektioner där alla elever får möjlighet att lyckas och visa sina kunskaper på olika sätt, i enlighet med läroplanen.
Arbetsdagarna kommer att vara onsdagar och torsdagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en musiklärarexamen för grundskolan (eller pågående studier/motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig för vikariatet).
Är väl förtrogen med digitala verktyg, då dessa är en naturlig del av elevernas vardag.
Har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med tillgängligt lärande i klassrummet.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Har ett engagerat och inkluderande arbetssätt, samt lyhörd för varje enskild individs behov.
Brinner för ditt yrke och vill dela med dig av din musikglädje.
Har en positiv, omtänksam inställning och besitter en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Är kreativ, idérik och har ett stort engagemang för elevernas utveckling.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en visstidsanställning på deltid 30 procent med start datum 11 Augusti 2026. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-05-03.
För mer information kontakta:
Rektor Elisabet Lotfi mail:elisabet.lotfi@vallentuna.se
tel:08-587 853 21
Biträdande rektor Åsa Hanell mail: asa.hanell@vallentuna.se
tel:08-587 863 20
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121242". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
vadavägen 1 (visa karta
)
186 70 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Kontakt
Rektor
Elisabet Lotfi elisabet.lotfi@vallentuna.se 08 58785321 Jobbnummer
9861649