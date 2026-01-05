Musiklärare på timanställning till grundskola i Värmdö!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Grundskollärarjobb / Värmdö
2026-01-05


Vi söker dig som vill engagera, inspirera och forma framtiden - bli musiklärare i grundskolan!

Vi på StudentConsulting söker nu en behöriga eller obehörig musiklärare för en grundskola i Gustavsberg, Värmdö. Vi ser att du är intresserad av att arbeta med barns och ungdomars lärande och utveckling, samt studerar eller har ett annat arbete på minst 50% och vill arbeta extra några kommande måndagar,

Som timvikarie i grundskola kommer du bland annat att:
• Stödja elever i deras lärande och sociala utveckling.
• Planera lektioner.
• Skapa en trygg och motiverande miljö där eleverna känner sig sedda och uppmuntrade.
• Hjälpa till med konflikthantering och relationsbyggande.
• Stödja elever med särskilda behov om det behövs.

Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer att arbeta i årskurs 1-4 i Gustavsberg. Skolan har behov av en musiklärare på måndagar 12 januari-16 februari med arbetstider kl.07:45 - 16:15.

Vi erbjuder dig ett roligt, utvecklande och inspirerande arbete och eftersöker personer som är intresserad av att arbeta extra inom verksamheten.

DETTA SÖKER VI

• Du har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och barns utveckling.
• Du har gärna praktisk erfarenhet av att lära ut musik till barn
• Är lugn, stabil och empatisk i mötet med elever och kollegor.
• Har lätt för att bygga relationer och inger förtroende.
• Kommunicerar tydligt och har god samarbetsförmåga.
• Självklart har du ett brinnande musikintresse!

För att vara aktuell för rollen kräver vi:
• Att du laddar upp minst två referenser på din profil på StudentConsulting.
• Examensbevis från din utbildning eller registreringsintyg från pågående studier.
• Ett aktuellt och godkänt utdrag från polisens belastningsregister - beställ det redan nu via länken:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Låter det här som något för dig? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande!

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Meitens Väg 6 (visa karta)
134 35  GUSTAVSBERG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Cecilia Ekberg
cecilia.ekberg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9669952

