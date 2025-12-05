Musiklärare med inriktning gitarr/bas och musikproduktion, vikariat
2025-12-05
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker en engagerad och flexibel musiklärare i gitarr/bas och musikproduktion för ett kortare vikariat under vårterminens start.
Du undervisar elever i olika åldrar och på olika nivåer, både individuellt och i grupp.
I uppdraget ingår:
Individuell undervisning i elgitarr, akustisk gitarr och elbas (nybörjare till avancerad nivå).
Leda två ensemblegrupper (rockband med gitarr, bas, keyboard, trummor och sång).
Undervisning i musikproduktion, främst i Logic Pro.
Medverkan i nybörjarorkester tillsammans med kollegor (du spelar bas och ansvarar för slagverkselever).
Öppen verksamhet på fritidsgård med fokus på musikproduktion tillsammans med sånglärare.
Arbetet är varierat och du möter elever i olika utvecklingsstadier, vilket kräver både musikalisk bredd och pedagogisk lyhördhet.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning och lärarlegitimation eller musiklärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning.
Har avancerade kunskaper i gitarr/elgitarr och elbas.
Har goda kunskaper i musikproduktion och är van att arbeta i Logic Pro.
Har god notläsningsförmåga.
Har erfarenhet av individuell undervisning och av att leda ensembleverksamhet, gärna inom rock/pop.
Är trygg i att arbeta med elever i olika åldrar och på olika nivåer.
Är pedagogisk, självständig och flexibel i ditt arbetssätt.
Har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Engagemang, helhetssyn och professionalitet är centrala värderingar hos oss.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.
Tjänsten är på 80 %.
Vikariat under perioden 7 januari - 19 februari 2026.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 12 december 2025.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor.
Urval sker löpande. För detta kortare vikariat kan rekryteringsprocessen komma att bestå av en kortare intervju via Teams eller telefon, alternativt ett möte på plats på Kulturskolan i Kungsängen.
Inför anställning kommer du att behöva visa upp ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister för arbete i skola/kulturskola.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
