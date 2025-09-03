Musiklärare I: Gitarr/piano/flöjt/sax/musikprod, I Lund Och Staffanstorp
2025-09-03
OM OSS:
Akademiska Musikskolan är en auktoriserad, kommunalt kvalitetssäkrad och certifierad musikskola godkänd för att bedriva musikundervisning via den kommunala musikchecken. Vi finns på flera platser i Sverige bl.a i LUND, STAFFANSTORP och TÄBY.
Vi expanderar tack vare vår fina service och höga kvalitetskrav. Vårt goda rykte och höga kompetens bland alla populära och engagerade lärare är väldigt viktigt för att leva upp till våra värdegrunder. Vi söker nu förstärkning efter fler kompetenta musikpedagoger som liksom vi, brinner för musik och delar vår fina värdegrund om att sätta barnet främst och att erbjuda inspirerande, rolig och högkvalitativ musikundervisning i vår inkluderande verksamhet. Vår ambition är att vårt goda rykte ska genomsyra verksamheten, och att både elever och lärare skall trivas och känna sig trygga, inkluderande och delaktiga. Att må bra och utvecklas är för oss en självklarhet både för våra lärare och elever.
OM TJÄNSTEN:
Vi vill hitta DIG som kan undervisa i FLERA instrument hos oss i Lund och Staffanstorp. Det är alltså ett stort "plus" om du kan undervisa i flera genrer och instrument som: GITARR, SÅNG, PIANO, FLÖJT osv.
Du kommer undervisa i vår lokal i LUND samt i STAFFANSTORP. Du ska ha erfarenhet och utbildning samt kunna uppvisa tydliga planer för hur just du lägger upp dina lektioner. Du anställs av oss som konsult till en början och du fakturerar oss så därför behöver du ha ett aktivt företag. Har du inte det så kan du fakturera via tex "frilansfinans.se" eller liknande. Vi hjälper dig. Vi vill att vår personal ska trivas så vi ser till att stärka vårt kollegium regelbundet via gemensamma aktiviteter, luncher, middagar och andra förmåner, osv.
OM DIG:
Du är trygg, kompetent, erfaren och socialt kompetent. Du håller god kontakt med dina elever och tar ansvar för att dom ska utvecklas, och ha roligt på dina inspirerande och kreativa musiklektioner. Du har regelbunden kontakt med vårdnadshavare och bidrar till verksamhetens goda anda. Eleven och deras familjer är i fokus och du vill att dom ska vara 100% nöjda. Du bidrar även till vår skolas goda rykte och till ett gott arbetsklimat bland dina kollegor och är lojal mot din arbetsgivare. Du bidrar aktivt och har intresse av att din tjänst utvecklas och att elevintaget ökar genom egna initiativ och att göra ett gott arbete.
Varmt välkomna till Akademiska Musikskolan i LUND och STAFFANSTORP till hösten.www.akademiskamusikskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@akademiskamusikskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""TJÄNST i LUND-STAFFANSTORP"". Arbetsgivare Akademiska Musikskolan Sverige
