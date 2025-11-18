Musiklärare för Norrstrandsskolans musikklasser
Norrstrandsskolan söker en inspirerande musiklärare för skolans musikklasser - ett fantastiskt uppdrag för dig som brinner för körsång.Publiceringsdatum2025-11-18Beskrivning
Nu har du en unik chans att bli musiklärare för Norrstrands musikklasser. Musikprofilen på Norrstrandsskolan innebär att eleverna har ca 200 minuter musik per vecka. Undervisningen i musik har ett fokus på körsång. Genom sången stiftar eleverna bekantskap med musikens olika byggstenar och huvudmoment. Utbildningen innebär även musikteori, instrumentkännedom, ensemblespel och musikskapande. Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare för musikklasserna undervisar du i musik för årskurs 4-9 där samtliga elever fått göra intagningsprov. Detta gör att du tillsammans med dina elever kan arbeta med musik på en högre nivå. Tillsammans med vår andra musiklärare planerar och samordnar ni de årliga konserter som föreligger i musikklassernas schema, exempelvis luciakonsert på Karlstad CCC tillsammans med Wermland Operas orkester.
Du ackompanjerar på piano under såväl musiklektioner som konserter och undervisar dessutom i åk 1-4 utanför profilen. I rollen ingår även mentorskap för en årskurs 7 och du kommer tillhöra ett av arbetslagen på högstadiet.
Tjänsten är ett vikariat på ett år med start 13: april eller enligt överenskommelse. Tjänstens omfattning kan diskuteras. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad musiklärare. Det är meriterande om du har en erfarenhet från körpedagogik, leda barn- och ungdomskör, musikpedagogisk utbildning eller kantorsutbildning. Som person är du en trygg och engagerad pedagog som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande. Din kreativitet blir en självklar del av planeringen och genomförandet av skolans musikaliska projekt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Norrstrandsskolan Kontakt
Thomas Törnquist, biträdande rektor 054-5401507 Jobbnummer
9609185