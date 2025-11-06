Musiklärare deltid, delad tjänst Färila skola åk 2-6 & Los skola åk F-9
2025-11-06
Uppdragsbeskrivning
Färila och Los utbildningsområde har ca 400 elever från F-klass - åk 9.
Våra enheter ligger dels centralt i Färila och i Los 45 km väster om Färila. Skolan har utmaningar att arbeta med och våra mål är att öka måluppfyllelsen och tryggheten bland våra elever.
Vi söker dig som vill vara en del av vårt utvecklingsarbete där vi tillsammans strävar efter att öka måluppfyllelse och trygghet. Vi tror på höga förväntningar, goda relationer och studiero som grunden för framgång - och vi vet att en skicklig och engagerad lärare gör hela skillnaden.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. På vår skola arbetar vi i nära arbetslag som har stort mått av självbestämmande och vi har ett utvecklat elevhälsoarbete med ett dynamiskt elevhälsoteam.
Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad - varje dag.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du arbetar som lärare i ett arbetslag. I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning, både enskilt och tillsammans med andra. Du blir en del av ett arbetslag där du delar arbetslagets olika ansvarsområden. Arbetet innehåller att vara mentor för elever. Samt att delta i det kollegiala lärande som skolan arbetar med. Publiceringsdatum2025-11-06Utbildningsbakgrund
Vi söker dig med adekvat lärarutbildning med legitimation.Övrig information
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in.
Vi ser fram emot din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
ferietjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/193". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola, Färila skola Kontakt
Marcus Persson +4665118603
