Musiklärare år F-6 Södra rektorsområdet
Falköpings kommun / Grundskollärarjobb / Falköping Visa alla grundskollärarjobb i Falköping
2025-10-16
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falköpings kommun i Falköping
, Skara
, Skövde
eller i hela Sverige
Engagerad musiklärare sökes till Södra rektorsområdet F-6!
Vill du arbeta i en miljö där engagemang, gemenskap och utveckling står i fokus?
Södra rektorsområdet - som består av Kinnarpsskolan, Vartoftaskolan och Åsarpsskolan - väntar på dig! Vi ser fram emot att välkomna en kunnig och inspirerande musiklärare till vårt team.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du det bästa av två världar - den lilla skolans trygghet och den stora organisationens möjligheter.
Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer. Tillsammans skapar vi en positiv och utvecklande lärmiljö där både elever och personal får växa.
Du blir en del av ett engagerat kollegium som värdesätter samarbete, kreativitet och delaktighet.
Nu har du dessutom chansen att vara med och forma vårt nya rektorsområde, där vi bygger framtidens skolor i Kinnarp, Vartofta och Åsarp!
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad musiklärare med ett brinnande intresse för att inspirera barn i deras musikaliska utveckling.
Du är målmedveten, strukturerad och ansvarstagande - och du möter elever, kollegor och vårdnadshavare med värme, respekt och tydlighet.
Du trivs i ett sammanhang där samarbete är nyckeln, och du ser möjligheterna i att vara del av en verksamhet i förändring och utveckling.
För oss är relationellt ledarskap och ett öppet klimat viktiga delar av vardagen - och vi söker en kollega som delar dessa värderingar.
Vi erbjuder dig:
En trygg introduktion och stöd i din nya roll
Möjlighet att utveckla undervisningen och påverka verksamheten
Engagerade kollegor och ett varmt arbetsklimat
En arbetsplats där din kreativitet uppskattas och gör skillnad
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka - vi ser fram emot att lära känna dig och höra hur du vill bidra till våra elevers musikglädje och lärande!
Upplysningar
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-10-16Övrig information
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/306". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Hans Johansson 0515-886759 Jobbnummer
9560947