Musiklärare åk 7-9 / Music teacher grades 7-9

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Music teacher grades 7-9 / Musiklärare åk 7-9
Internationella Engelska Skolan Eskilstuna söker nu en legitimerad lärare i musik, att undervisa våra elever i årskurs 7-9, med start i januari 2026. Tjänsten är tidsbegränsad och löper över vårterminen 2026.
Vi söker dig som är entusiastisk, positiv, engagerad och en samarbetsvillig lagspelare som är villig att göra det lilla extra för elever och kollegor. Förutom att undervisa meningsfulla lektioner förväntas all personal vara välorganiserad, vara stolta över sitt mentorskap och övriga skoluppgifter samt vara förebilder för våra elever.
Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att sätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap och står starkt i dina elevgrupper. Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd. Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen, är en självklarhet för dig. Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare samt kollegor.
Vi vill att du som söker har svensk lärarlegitimation, med behörighet att undervisa i musik. Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
• Arbeta för en stimulerande klassrumsmiljö för effektiv undervisning och lärande
• Upprätthålla skolans positiva etos och värdegrund, både i och utanför klassrummet
• Ha kommunikation med vårdnadshavare om elevers utveckling, framsteg och prestationer
• Upprätthålla god ordning och disciplin bland elever, i enlighet med skolans regler
• Mentorskap för elever ingår i denna tjänst.
Intervjuer kommer att hållas löpande. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Du som söker bör ha mycket goda kunskaper (både tal och skrift) i både svenska och engelska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan Eskilstuna is now looking for a qualified teacher to teach Music to our 7-9 students, starting in January 2026. This is a time limitied position during the spring term 2026.
We are looking for an enthusiastic, positive, committed, and cooperative team-player, willing to go the extra mile for students and colleagues. In addition to teaching meaningful and enjoyable lessons, all staff are expected to be well organised, take pride in their mentorship and other school duties and be outstanding role models for our students.
You have a clear pedagogical insight and ability to apply the curriculum's objectives in your work. You have clear leadership skills and are strong in your student groups. You are flexible, structured, and well prepared. You are a present and co-researching educator who challenges and stimulates students to develop. A strong belief in cooperation as a success factor for educational development is a given for you. You communicate openly and humbly with guardians and build trusting relationships with students, guardians, and colleagues.
We require Swedish lärarlegitimation, qualified to teach music.
Main duties include:
• Monitor progress and effectiveness of class work and evaluate and modify as necessary
• Provide a stimulating classroom environment for effective teaching and learning
• Maintain the positive ethos and core values of the school, both inside and outside the classroom
• Report to parents on the development, progress, and attainment of students
• Maintain good order and discipline among students, in accordance with the school's behaviour policies
• Mentorship of students is included in this position as well.
Interviews will be held on an on-going basis. We recommend that you send in your application as soon as possible as recruitment might take place before the application deadline.
