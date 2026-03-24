Musiklärare åk 1-6 tillsvidare Lilla Alby skola, Sundbyberg
Sundbybergs kommun / Pedagogjobb / Sundbyberg Visa alla pedagogjobb i Sundbyberg
2026-03-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du siktar högt. Och har fötterna på jorden. Precis som vi.
Här på Lilla Alby skola, har vi stora visioner om framtiden och vill att du ska ha det likaså. Vi är en F-6 skola med ca 480 elever. Skolan ligger i Lilla Alby i centrala Sundbyberg med närhet till tvärbana, buss, tunnelbana och pendeltåg.
Skolan består av två skolbyggnader. Det nyare röda huset och det äldre vita huset. Vi har ändamålsenliga salar för bland annat bild, musik, hemkunskap och skolbibliotek. Våra fritidshem har delvis egna lokaler som är inredda för fritidshemmets verksamhet. Vita husets skolgård, F-åk 3 är byggd för att locka till lek och är väl lämpad för de lägre årskurserna. Röda husets skolgård, åk 4-6 samt fritidstid, har en multiplan som lämpar sig för olika bollsporter. Den direkta närheten till Tuvanparken är en stor tillgång för aktiva raster och fritidsverksamhet. Musiksalen är i skolans lilla Aula, som även har en mindre scen, vilket ger möjlighet till uppträdanden. Under eftermiddagstid används Aulan av Fritidshemmet BaZen.
På Lilla Alby skola får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor som driver skol- och fritidsutveckling med sikte att Lilla Alby skola ska vara det självklara valet för såväl elever som pedagoger i förskoleklass, skola och fritidshem. Skolans prioriterade områden handlar om att varje elev ska få möjlighet att utvecklas maximalt gällande kunskaper och socialt samspel. I grunden finns det kommunövergripande arbetet med Tillgängligt lärande samt den lokala rörelsesatsningen PulsSprintGo med bl.a. aktiva raster.
Som musiklärare på Lilla Alby skola undervisar du från årskurs 1 - 6. Tjänsten är på 80%, fyra dagar i veckan och du ingår i arbetslaget årskurs 6. Om du har fler ämnesbehörigheter åk 4-6 så finns ev. möjlighet att utöka till heltid.
I arbetsuppgifterna ingår att Du ansvarar för klassernas musikundervisning, betygsättning i årskurs 6 samt musik i samband med skolans olika traditioner t.ex. skolstart, avslutningar, Lucia m.m. Publiceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
• Du har relevant utbildning/lärarlegitimation för att undervisa i musik.
• Du är en skicklig musiklärare som kompar på gitarr och/eller piano på en professionell nivå.
• Du har en upparbetad musikkanon relevant utifrån Läroplan och elevunderlaget 6-13 år.
• Vid en eventuell intervju kommer du få möjlighet att visa dina färdigheter.
• Du är en engagerad lärare som har god förmåga att skapa goda relationer med barn och vuxna.
• Som person reflekterar du över din undervisning och resultat.
• Du anpassar så att alla elever ges möjlighet till hög måluppfyllelse.
• Du har höga förväntningar på eleverna och har ett inkluderande arbetssätt.
• Du är van att använda digitala verktyg i din musikundervisning.
För att vara aktuell för en tillsvidaretjänst krävs att du har Lärarlegitimation i musik upp till åk 6. Erfarenhet av klassundervisning i musik är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Förutom ansökningshandlingar vill vi att du bifogar din Lärarlegitimation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Tillträde den 10 augusti 2026. Sista ansökningsdag är den 8 april 2026.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/
Kontakt
Rektor
Iréne Svensson irene.svensson@sundbyberg.se 08-706 67 17
9817552