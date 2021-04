Musiklärare åk 1-6 samt på grundsärskolan - Lidköpings Kommun - Grundskolelärarjobb i Lidköping

Lidköpings Kommun / Grundskolelärarjobb / Lidköping2021-04-08Barn & Skola arbetar med ca 6 100 barn i åldrarna 1-16 år. Vår verksamhet omfattar förskola, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och musikskola. Barn & Skola erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar och eftersträvar en pedagogisk helhetssyn med kvalitativa övergångar för våra barn och elever. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.Vinninga skolområde har barn i åldrarna 6-13 år, sammanlagt finns det omkring 265 barn på enheten. Enheten består av skola och tre avdelningar på fritidshemmet.Vinningaskolan ligger utanför Lidköping i ett lugnt område. Vi håller på att utveckla en stimulerande lärmiljö med många olika rum. Vi har närheten till skog och basplatser vilket ger stora möjligheter att arbeta/undervisa i dessa områden.Vill du vara med och skapa framtidstro för våra elever i Lidköping? Då vill vi att du fortsätter att läsa den här annonsen och titta på vår https://youtu. be/E2oqDvcx8Ik.2021-04-08Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag utmana eleven i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag och ämneslag arbeta med att utveckla skolan utifrån prioriterade utvecklingsområden.Undervisningen kommer delas mellan att arbeta i grundskolan (Vinningaskolan) och på grundsärskolan (Stenportskolan).Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik i årskurserna 1-6.Vi söker dig som är väl förtrogen med ämnenas syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du har god kunskap och kompetens inom digitala och formativa lärprocesser.Vi ser gärna att du är intresserad och har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. Du har förmåga att motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar.Du ser möjligheter i att arbeta ämnesövergripande i samarbete med andra. Ditt lärande i det kollegiala lärandet är en självklarhet. Du reflekterar över och analyserar din egen undervisning som en naturlig del av din praktik. Du har ett stort engagemang i klassrummet och tar ett stort ansvar i arbetet.Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är kommunikativ och kreativ. Vi ser gärna att du vågar tänka och pröva nytt tillsammans med andra.Tillsvidareanställning med start augusti 2021 eller enligt överenskommelse.Placering 50% Vinningaskolan och 30% Grundsärskolan Stenportskolan.I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på http://www.polisen.se/Service. Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.Information om arbetsgivarenVåra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex. en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har när du jobbar i Lidköpings kommun. https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopings-kommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/ Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun.Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid80%. Tillträde: augusti 2021 eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-22Lidköpings kommun5680081