Musiklärare 50% på Communityskolan i Tynnered
2026-04-16
Om Communityskolan Communityskolan är en fristående, idéburen grundskola som drivs av Räddningsmissionen. Räddningsmissionen har över 70 års erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer i Göteborg med omnejd och har som övergripande mål att bidra till att Göteborg blir en stad där ingen lämnas utanför. Skolan är icke-konfessionell och drivs utan vinstmål, vi etablerar oss framför allt i områden som har stora utmaningar.
Communityskolan har starkt fokus på kunskap och bildning och våra ledord är höga förväntningar, kämparanda, kreativitet och inkluderande gemenskaper. Efter skoltid erbjuder vi studiestöd, musikverksamhet, mentorskap och olika föreningsaktiviteter- det vi kallar vårt communityarbete.
Nu söker vi dig som vill jobba som musiklärare på Communityskolan Tynnered och bidra till att utveckla musikämnet och skolas kultur- och evenemangsarbete
Musiklärare på Communityskolan
Som musiklärare hos oss bedriver du undervisning utifrån läroplan och skollag, alltid med elevens lärande i centrum. Du ansvarar för att skapa en undervisning som kombinerar struktur, kreativitet och delaktighet och som ger eleverna möjlighet att utveckla både sitt musikaliska uttryck och sin förståelse för musik som ämne.
Din tjänst kommer vara på 50% fördelat på 3 dagar/vecka i Tynnered.

Dina arbetsuppgifter
Undervisning i musik för årskurs 7-9 i halvklass (6 klasser)
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning
Eventuellt mentorskap/klassföreståndarskap
Aktivt deltagande i arbetslaget och gemensamma arbetsuppgifter
Evenemangsplanering och ansvar för musikinslag vid t.ex. skolavslutningar
Att skapa möjligheter för musik inom ramen för skolans communityarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din roll, som engagerat arbetar för att barn och ungdomar ska få en bra utbildning, gå vidare till fortsatta studier och så småningom bli nå yrkesmål och bli delaktiga i samhället.
Som person är du trygg i din yrkesroll och arbetar självständigt med planering, struktur och genomförande av undervisningen. Du är mål- och resultatorienterad och har förmågan att anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras.Du tar initiativ, driver aktiviteter framåt och bidrar aktivt till att utveckla musikämnet på skolan.
Du har:
Grundskollärarexamen med behörighet i musik (åk 7-9 eller motsvarande
God förmåga att uttrycka och formulera dig i tal och skrift
Läst och delar Räddningsmissionens värdegrund.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med högstadieelever
Erfarenhet från skolor i områden med varierande förutsättningar
Erfarenhet av evenemangsplanering eller kulturskapande arbete
Förmåga att kombinera musikens pedagogiska och praktiska dimensioner i skolan
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Anställningsvillkor Anställningsform: Ferietjänst tillsvidare med 6 månaders provanställning Omfattning: 50% Tillträde: 2026-08-12 Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar kollektivavtal "Skolor, förskolor och fritidshem" Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista ansökningsdatum: 3 maj
Communityskolan erbjuder
Hos oss får du stort utrymme att planera och organisera ditt arbete tillsammans med kollegor - lärarens professionella kompetens är grunden för verksamheten. Du arbetar nära eleverna och deras familjer med korta beslutsvägar inom skolan.
Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon.
