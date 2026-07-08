Musiklärare - kompanjonlärare piano till El Sistema Sundbyberg vik 20%
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2026-07-08
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Du vill utveckla. Och bevara. Precis som vi.
Vill du använda musiken som kraft för social förändring? Nu söker vi en engagerad lärare till El Sistema i Sundbyberg.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Kulturskolan är en del av Kultur Sundbyberg, enheten som jobbar med kultur för alla åldrar. Kulturskolan innefattar en rad olika konstnärliga uttryck såsom musik, dans, teater, bild och form, spelutveckling och cirkus. Genom kursverksamhet, öppen skapande verksamhet, lovverksamhet och mycket annat bidrar kulturskolan till att barn och unga i åldrarna 4-20 år i Sundbyberg och Solna har en meningsfull fritid.
Som en del av vårt uppdrag att nå fler barn driver vi sedan tio år El Sistema i stadsdelen Rissne. El Sistema bygger på musikens kraft att stärka gemenskap, självkänsla och identitet – där orkestern är den centrala mötesplatsen.
Som musiklärare - kompanjonlärare piano kommer du i tätt samarbete med dina kollegor att arbeta med elever på Grönkullaskolan och deras familjer enligt El Sistema metoder. Med pianot ger du de musikaliska sammanhangen för eleverna. Dina arbetsuppgifter omfattar även administration, elev- och föräldrakontakter.
Vi vill att du har relevant musikpedagogisk examen inom ämnet musiklärare-fiol.
För att motivera eleverna och samverka med barnens familjer och skolans personal krävs ett särskilt engagemang av de lärare som arbetar med El Sistema. Erfarenhet av att arbeta i ordinarie skolan är därför önskvärt.
Du ska vara intresserad av att arbeta ur ett socialt perspektiv med musiken som främsta redskap och ha erfarenhet av att arbeta med grupper. Du ska ha kompetens och förmåga att använda sång och rörelse i undervisningen för att gestalta, lära ut och även skapa ny musik eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med barnen. Ett intresse för språkutveckling och kommunikation är också önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är en visstidsanställning på deltid 20%. Tillträde den 10 augusti. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Ansök senast den 2 augusti.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
174 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Klara Degerman klara.degerman@sundbyberg.se +46700876019 Jobbnummer
9997316