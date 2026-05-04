Musiklärare - Fredrika Bremerskolan (vikariat LÅ 2026/2027)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-05-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du vara med och skapa musikglädje, trygghet och lärande på en skola där relationer och professionalism går hand i hand? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som musiklärare!
Fredrika Bremerskolan är en låg- och mellanstadieskola belägen i hjärtat av Nyby i Uppsala, en F-5 skola samt fritidshem med omkring 310 elever i en trygg och överskådlig miljö. Skolan erbjuder en hemtrevlig lärmiljö nära natur och utemiljöer som stödjer elevernas utveckling. Som stolt partnerskola till lärarhögskolan tar vi regelbundet emot lärarstudenter och arbetar aktivt med pedagogisk utveckling och kollegialt lärande. Vi arbetar också med IBIS, inkluderade beteendestöd i skolan tillsammans med Uppsala universitet.
Arbetet hos oss präglas av nära relationer och god samverkan mellan skola och fritids, där småskaligheten bidrar till trygghet och överblick. Skolan har en lärartäthet i nivå med eller bättre än genomsnittet, vilket ger goda förutsättningar för att ge eleverna individuellt stöd och en undervisning av hög kvalitet. Trygghet och studiero är centrala hörnstenar i vår verksamhet och något som också framgår i skolans enkätresultat. Fritidshemmet kompletterar skoldagen med omsorg och meningsfulla aktiviteter från tidig morgon till sen eftermiddag, vilket skapar en helhet som stärker elevernas sociala och emotionella utveckling.
På Fredrika Bremerskolan tror vi starkt på samarbete - mellan elever, kollegor och vårdnadshavare. Hos oss möts kunskap, omtanke och kreativitet i ett vardagligt arbete som ger både elever och personal möjlighet att växa.
Hos oss står eleven och relationen i centrum. Vi vet att goda resultat skapas när elever möts av vuxna som ser dem, bygger förtroende och arbetar långsiktigt tillsammans. Därför söker vi dig som både brinner för musik som ämne - och för elevernas utveckling som människor.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som musiklärare hos oss kommer du att:
planera, genomföra och utvärdera undervisningen i musik enligt läroplanens mål.
skapa en lärmiljö där eleverna känner sig trygga, motiverade och inkluderade.
hitta strategier för att nå varje elev - oavsett förutsättningar.
arbeta kollegialt tillsammans med lärare, fritidshemsassistenter och elevassistenter bidra till skolans värdegrundsarbete och kvalitetsutveckling.
Du blir en del av ett arbetslag där vi hjälps åt, delar idéer och stöttar varandra. Här finns både kompetens och engagemang - och viljan att fortsätta utvecklas.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad varje dag - både genom musikämnet och i mötet med eleverna.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik i årskurs 1-6. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete som musiklärare alternativt musikpedagog. Arbetet kräver att du är väl insatt i skolans styrdokument och dokumetationskrav.
Du är en stabil musiklärare som skapar en trygg och inspirerande lärmiljö. Vidare arbetar du självständigt, tar ansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Dessutom är du relationsskapande, har ett tydligt ledarskap i undervisningen och samarbetar väl med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Isabelle Arnheim, rektor, 018-727 58 80.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-02250". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Isabelle Arnheim 018-727 58 80 Jobbnummer
9889450