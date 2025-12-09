Musikintresserad ung kvinna söker vikarie för ordinarie assistent
Assistans är en viktig del av mitt liv. Assistenterna utgör en betydande roll för att jag kan leva det självständiga liv som jag vill leva i min lägenhet i Farsta. De möjliggör att jag kan ha en fungerade vardag men också att kunna göra det där extra som att lyssna på vinylskivor eller överraska mina föräldrar med middag. En av mina ordinarie assistenter ska nu vara borta under 6 månader eller mer. Jag söker därför en engagerad vikarie som kan täcka den assistentens pass under den perioden.
Skinn på näsan men försiktig, samt har mycket tankar och humor beskriver mig bra. Jag är 23 år och kommer från Sydkorea. Mina största intressen är musik, mat och böcker. Att lära mig saker är något som lockar mig. Aktiviteter såsom att gå ut och åka snowboard njuter jag av, om jag inte ser på bio. Jag tycker om att umgås med min familj. Just nu har jag ingen sysselsättning, vilket gör att mina dagar ser lite udda ut för tillfället. Min förhoppning är att plugga på sikt.
Cerebral Pares råkar vara en följeslagare i mitt liv. Det lär mig mycket om mig själv och omvärlden. Det påverkar hela min kropp, särskilt högra sidan och oralmotoriken. Jag behöver stöd eller hjälp med allt fysiskt. Jag kommunicerar med alternativa kommunikationssätt. Därför behöver jag assistenter som kan tolka och förmedla min kommunikation på både svenska och engelska. Jag kan gå, men använder rullstol för längre sträckor.
Arbetsuppgifter
Jag kan behöva få din hjälp på olika sätt vid olika tillfällen, även när det gäller samma uppgift. Ibland orkar jag mer eller mindre. Det är viktigt att du är lyhörd och inte antar något. Du som min assistent behöver känna mig, min funktionsvariation och mina kommunikationssätt mycket väl. Du behöver kunna fånga upp detaljer och nyanser i mig. God hygien är viktigt i detta jobbet både för mig och dig.
Som personlig assistent hjälper du mig med:
• Personlig hygien såsom toalettbesök samt dusch och påklädning
• Vård av Mic-Key
• Måltider (jag äter via munnen men har även Mic-Key/"knapp på magen" som komplement)
• Hushållssysslor och vardagliga aktiviteter
• Allt som man behöver två händer till
• Aktiviter utanför hemmet
• Fritidsaktiviteter och intressen
• Genom följa med på kortare resor
• Stöd i kommunikation och ta anteckningar
• Vårdbesök eller i likande där stöd i kommunikationen är extra betydande - du blir mitt språkrör
• Att vara närvarande och lyhörd för mina behov och rutiner
• Att ge stöd utan att ta över - din insats ska främja min självständighet om ork finns
• Genom ta egna initiativ ibland men frågar mig
• Att hantera kroppsnära och intimt stöd med respekt för min integritet
Tjänsten
Jag söker en vikarie för en av mina ordinarie assistenter. På grund av jobbets karaktär söker jag dig som identifierar dig som kvinna. Tjänsten är ett vikariat på 37 timmar per vecka i genomsnitt under en begränsad period på 6 månader eller mer. Tjänsten förmodas bli tillgänglig från januari 2026 (kan bli tidigare). Det är viktigt att notera att den angivna perioden och när tjänsten blir tillgänglig endast är en uppskattning. Den ordinarie assistenten har rätt att avbryta sin bortavaro och då avslutas tjänsten eftersom det är ett vikariat.
Arbetspassen kan börja och sluta på olika platser i Stockholm. Arbetspassen för denna tjänst ligger enligt följande (med reservation för ändringar vid exempelvis resor eller grundschemat görs om):
• Måndag: 06:30-16:00
• Tisdag: 16:00-23:00
• Torsdag: 06:30-16:00
• Lördag: 06:30-12:00
• Söndag: 06:30-12:00
I perioder arbetar du mer, andra mindre. Det påverkar också lönen. Ditt schema kan behöva ändras. Du som personlig assistent jobbar själv. Det är bra om du kan hoppa in extra vid sjukdom eller andra vakanser.
Specifika krav
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
• Kunna laga mat
• Kunna ta anteckningar
• Villig att lära dig tecken som stöd
• Öga för kommunikation
• Vara organiserad och flexibel
• Vara noggrann
• Inte vara pälsallergiker
• Vara rökfri
Meriterande
Det är ett plus om du har erfarenhet av Mic-Key och är intresserad av alternativa kommunikationssätt.
Jag söker dig som är genuint intresserad av människor och personlig assistans. Du är flexibel och strukturerad. Du är närvarande, lyhörd och nyfiken, mogen, professionell och trygg i dig själv. Du har god kommunikationsförmåga (både verbalt och alternativa kommunikationssätt). Du kan vara mitt språkrör i olika situationer genom fånga upp detaljer samt nyanser i mig och känna mig. Du kan bygga djupa, professionella relationer för att jag ska kunna känna tillit till dig som assistent. Du är öppen för feedback och dialog, och förstår vikten av att ge stöd utan att ta över men tar egna initiativ ibland.
Om STIL
STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) är ett assistanskooperativ där medlemmarna själva arbetsleder sina assistenter. Läs mer på http://www.stil.se.
Avslutning
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt, då intervjuer sker löpande. Processen börjar med en intervju med mig och STIL. Introduktion och provpass vid fortsättning innan jag fattar beslut.
Jag ser framemot att höra från dig!
