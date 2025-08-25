Musikintresserad och humoristisk kille söker personlig assistent.
Jag är en 41 årig kille som bor på Södermalm, har nära relationer till min familj och vill leva ett aktivt liv.
Nu söker jag dig som vill jobba som personlig assistent och göra det möjligt för mig att komma ut på spelningar och sportbarer.
Som personlig assistent hjälper du mig med det jag inte klarar själv hemma och på aktiviteter.
Jag söker dig som är alert, noggrann och lugn.
Du får gärna vara musiker eller intresserad av och gilla att prata om musik.
Erfarenhet av att jobba som assistent är ett plus, men inget krav. Jag ser gärna kvinnliga sökande
Arbetstiderna varierar dag & kväll och helger.
Jag är din arbetsledare med stöd av medarbetsledare.
Skicka in din ansökan och berätta kort:
• Vem du är
• Varför du söker jobbet
• Tidigare erfarenhet
• Hur vi når dig
Tjänsten är en timanställning.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/209". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9473291