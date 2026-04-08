Musikintresserad kille söker timvikarier som personlig assistent
2026-04-08
Hej!
Mitt namn är William och jag är en kille på snart 30 år som bor i Malmö tillsammans med min mamma och hennes man. Jag lever ett aktivt liv fyllt av kultur, men jag behöver stöttning för att få vardagen att rulla. Nu söker jag dig som vill bli en viktig del av mitt team!
Vem är jag?
Jag är en social person med ett stort hjärta för det estetiska. Musik är mitt liv - jag sjunger mycket hemma och håller även konserter för publik med jämna mellanrum. Utöver musiken brinner jag för kultur i alla dess former: musikal, film, konst, teater, muséer och historia.
När jag kopplar av blir det gärna tv-spel (helst retro!), YouTube eller att nörda ner mig i retroteknik som VHS och kassetter. Jag gillar också att laga mat, så länge vi gör det tillsammans!
Viktigt för allergiker
I vårt hem bor det även fyrbenta familjemedlemmar i form av både hund och katt. Det är därför ett krav att du inte är pälsdjursallergiker.
Din roll som min assistent
Jag har en CP-skada sedan födseln och sitter i rullstol. Din uppgift är att vara mina armar och ben där mina egna inte räcker till. Det innebär bland annat:
• Personlig omvårdnad: Hjälp med hygien och förflyttningar.
• Aktiviteter: Att köra min rullstol och följa med på allt från simning till konserter och muséer.
• Simning: Vi går och badar flera gånger i veckan, så du måste vara simkunnig.
• Siffror och planering: Jag har stora svårigheter med siffror och tidsuppfattning. Du blir mitt stöd i att hålla koll på klockan, hantera pengar/inköp och styra upp bokade läkartider.
• Sekreterarhjälp: Eftersom jag skriver långsamt med en hand behöver jag din hjälp att anteckna och skriva ned mina tankar.
• Motivation: Jag lider av hjärntrötthet, vilket gör att jag ibland behöver en extra knuff för att komma igång. Du behöver därför vara duktig på att arbeta motiverande och stöttande.
Vem söker jag?
Då jag är mest bekväm med en man vid personlig hygien och i omklädningsrum söker jag i första hand manliga sökande.
Viktiga kvalifikationer:
• Språk och kommunikation: Jag är helt döv på ena örat och har 50% hörsel på det andra. För att jag ska höra och förstå krävs det att du pratar tydlig svenska och med stark röst.
• Musikintresse: Det underlättar stort om du delar mitt intresse för musik, då det är en så central del av min vardag.
• Personlighet: Du är lyhörd, tålmodig och har en positiv inställning. Du förstår när du ska ta plats och när du ska hålla dig i bakgrunden.
Övrig information
• Arbetsplats: Mitt hem i Malmö samt på aktiviteter utanför hemmet.
• Arbetstider: Varierande (dag, kväll och helg).
• Krav: Simkunnig, ej pälsallergiker och goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Är det dig jag letar efter? Skicka in din ansökan där du berättar lite om dig själv, dina intressen och varför du tror att vi skulle trivas ihop! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: 9048@kooperativetsmil.se Arbetsgivare Ideella Fören Smil
211 33 MALMÖ
