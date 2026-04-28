Musikintresserad avlösare sökes till 14-årig tjej i Hägersten
2026-04-28
Hej,
Jag är en tjej i yngre tonåren med NPF-diagnos som söker en avlösare/ledsagare 30 timmar i månaden. Jag har inga fysiska nedsättningar behöver stöd med mina basala behov och som min avlösare/ledsagare är det bra om du har en god förmåga att motivera då min initiativförmåga kan vara begränsad. Som min avlösare/ledsagare är det också bra om du är omtänksam stresstålig, uppmärksam och snabb på fötterna.
Du som söker får gärna gilla sång, musik och dans, det är sådant jag gillar. Det är också roligt om du precis som jag gillar att bada och simma eller gå ut på en trevlig promenad tillsammans.
Jag har mitt eget sätt att kommunicera på så det är bra om du är van vid det eller har ett engagemang av att vilja förstå mina personliga uttryck som kräver att du inte är ljudkänslig.
Tiden jag är beviljad ska fördelas på pass på tisdagar och torsdagar mellan 16,00-19,00, då man möter upp mig i skoltaxin är det av vikt att du är en person som kommer i god tid. Jag och min familj bor nära kollektivtrafik i Fruängen. Utöver passen på vardagar så önskar jag ibland något helgpass som bokas in flexibelt.
Är du rätt person för mig och kan möta mina behov? Välkommen med din ansökan!
Som avlösare inom Bambi förväntas man kunna ta initiativ till pedagogiska samt stimulerande aktiviteter. Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga kring omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning och möjliggöra återhämtning. Som ledsagare inom Bambi stödjer man ungdomar till att delta i aktiviteter och samhällslivet. Ledsagarservice syftar till att förebygga och bryta utanförskap för unga med funktionsnedsättning samt möjliggöra för en aktiv fritid.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av yrket men det är ett plus om du har erfarenhet av barn eller människor med funktionsnedsättningar. Som medarbetare på Bambi får du möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och handledning då vi vill att du är trygg i din arbetsroll. Publiceringsdatum2026-04-28Ersättning
Individuell lönesättning. Timlön/månadslön. Kollektivavtal finns: Fremia-Kommunal.
Du kommer även erbjudas introduktion, friskvård, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Tillträde
Enligt överenskommelse. Vi kallar löpande till intervju och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att bli anställd som avlösare eller ledsagare måste du ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
118 20 STOCKHOLM
