Musiker Valthorn till Arméns musikkår
Försvarsmakten / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Sollentuna Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Sollentuna
2025-12-19
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Försvarsmusiken är Försvarsmaktens funktion för den svenska militärmusiken. Försvarsmusiken fyller 500 år 2026 och har genom århundradena haft en betydande roll i Försvarsmakten och inom svenskt musikliv.
Försvarsmusiken består av de professionella musikkårerna Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår, de 25 hemvärnsmusikkårerna samt Försvarsmaktens fältartisters krigsorganisation. Därutöver anlitar Försvarsmusiken avtalsmusikkårer för särskilda uppdrag.
Varje år genomför Försvarsmusiken i sin helhet över 1.400 musikinsatser, stora som små. Detta sker inom det statsceremoniella området, inom alliansen, vid förbandsceremonier och konserter samt genom publika konserter och turnéer för allmänheten. I Sverige och internationellt.
Arméns musikkår
Arméns musikkår är en musikkår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester för konsertverksamhet i olika genrer och med skiftande inriktning. Kåren, som består av 53 musiker, är placerad i Häggvik, Sollentuna. Samarbete sker med de övriga musikkårerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Marscherande spel i ceremoniel, parad och figurativ uppvisning
• Medverka vid konserter i orkester och ensembler
• Medverka vid skivinspelningar och direktsända framträdanden
I övrigt ingår arbetsuppgifter som kan främja musikkårens verksamhet som exempelvis medverka i arbets- och projektgrupper inom Försvarsmusiken.
Arbetsförhållanden
• Arbetet sker på flera platser med oregelbundna arbetstider samt i skiftande förhållanden och miljöer såväl inom- som utomhus, i Sverige och utomlands
• Framträdanden sker i uniformPubliceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Musikutbildning vid högskola eller motsvarande kompetens
• Mycket god fysisk status för marscherande spel
Meriterande
• Genomförd värnplikt/grundläggande militär utbildning
• B-körkortDina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker en självgående och ansvarsfull person. Du är ordningsam, lyhörd och pålitlig med ett flexibelt och lösningsorienterat tänk. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra. En viktig del i rollen är att vara en värdig representant för Sverige och Försvarsmakten.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Anställningsform
Anställningsformen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Sökande skall vara svensk medborgare. Godkänd registerkontroll är ett krav för anställning.
Anställda inom Försvarsmakten erbjuds tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid. Goda träningsmöjligheter finns i och kring musikkårens lokaler i Sollentuna.Så ansöker du
Din ansökan görs via rekryteringsverktyget Reachmee innehållande CV och ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning senast den 1 februari 2026.
Provspelning kommer ske fredagen den 6 mars.
Mer information om provspelningsstycken kommer via mailefter ett första urval av sökande.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Erik Widegren, chef för Arméns musikkår, 070-208 95 79 erik.widegren@mil.se
Caroline Svensson, Stf chef för Arméns musikkår, 070-311 02 27 caroline.svensson@mil.se
Kristian Möller, Konsertmästare, 070-818 88 00 kristian.moller@mil.se
Fackliga företrädare (nås via Försvarsmaktens växel 08- 584 540 00):
SEKO: Lise-Lotte Larsson
SACO: Per Textorius
OFRO: Sven Lundberg
OFRS: Örjan Jansson
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9656470