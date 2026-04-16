Musiker Fagott till Arméns musikkår, Försvarsmusiken
Försvarsmakten / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Sollentuna Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Sollentuna
2026-04-16
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Försvarsmusiken är Försvarsmaktens funktion för den svenska militärmusiken. Försvarsmusiken fyller 500 år 2026 och har genom århundradena haft en betydande roll i Försvarsmakten och svenskt musikliv.
Försvarsmakten har 28 musikkårer vilka består av Försvarsmusikens fasta musikkårer Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår, Marinens musikkår och stridskraften Hemvärnets 25 musikkårer. Försvarets Fältartisters krigsorganisation ingår i Försvarsmusiken. Avtalsmusikkårerna Flygvapnets musikkår och Gotlands musikkår anlitas kontinuerligt för musikinsatser.
Varje år genomför Försvarsmusiken över 1.300 musikinsatser genom deltagande vid statsceremonier, förbandsspelningar, publika konserter och turnéer - nationellt och internationellt, framförallt inom alliansen.
Arméns musikkår
Arméns musikkår är en musikkår för parad- och ceremoniverksamhet samt en symfonisk blåsorkester för konsertverksamhet i olika genrer och med skiftande inriktning. Kåren, som består av 53 musiker, är placerad Häggvik i Sollentuna. Samarbete sker med de övriga musikkårerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Marscherande spel i ceremoniel, parad och figurativ uppvisning
Medverka vid konserter i orkester och ensembler
Medverka vid skivinspelningar och direktsända framträdanden
I övrigt ingår arbetsuppgifter som kan främja musikkårens verksamhet som exempelvis medverka i arbets- och projektgrupper inom Försvarsmusiken.
Arbetsförhållanden
Arbetet sker på flera platser med oregelbundna arbetstider samt i skiftande förhållanden och miljöer såväl inom- som utomhus, i Sverige och utomlands
Framträdanden sker i uniform

Kvalifikationer
Musikutbildning vid högskola eller motsvarande kompetens
Mycket god fysisk status för marscherande spel
Meriterande
Genomförd värnplikt/grundläggande militär utbildning
B-körkort
Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker en självgående och ansvarsfull person. Du är ordningsam, lyhörd och pålitlig med ett flexibelt och lösningsorienterat tänk. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra. En viktig del i rollen är att vara en värdig representant för Sverige och Försvarsmakten.
Anställning
Denna annons avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas. Sökande skall vara svensk medborgare. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll är ett krav för anställning.
Anställda inom Försvarsmakten erbjuds tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid. Goda träningsmöjligheter finns i och kring musikkårens lokaler i Sollentuna.Så ansöker du
Din ansökan görs via rekryteringsverktyget Reachmee innehållande CV och ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning senast 18 maj 2026.
Provspelning kommer att ske torsdagen den 15 oktober 2026.
Mer information om provspelningsstycken kommer via mail efter första urval av sökande.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Erik Widegren, chef för Arméns musikkår, 070-208 95 79 erik.widegren@mil.se
Caroline Svensson, stf chef för Arméns musikkår, 070-311 02 27 caroline.svensson@mil.se
Emil Eliasson, Musikdirektör för Arméns musikkår, 076-869 01 73 emil.x.eliasson@mil.se
Fackliga företrädare (Nås via Försvarsmaktens växel 08- 584 540 00)
SEKO: Lise-Lotte Larsson
SACO: Per Textorius
OFR/O: Sven Lundberg
OFR/S: Örjan Jansson
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121480".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
djupdalsvägen (visa karta
)
192 51 SOLLENTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Chef Arméns musikkår
Erik Widegren erik.widegren@mil.se 0702089579
9857461