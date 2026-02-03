Musiker - Entertainer till Skansen, säsongsjobb
Teater Pegasus Produktion AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teater Pegasus Produktion AB i Stockholm
Är du en musikalisk entertainer med talang inom fysisk komik?
Spelar du instrument, helst blås, och trivs i publika möten?
Och... kan du tänka dig att ibland göra allt detta som en tupp?
Då kan du vara helt rätt för Skansens nya satsning: TUPP-TUTARNA!
Med start valborg 2026 tutar Skansens fjäderrika trio igång sitt ärofyllda uppdrag: att vandra genom Skansens park och skapa musikaliska överraskningar, humor och värdskap i mötet med gästerna som just tuppar. Ensemblen spelar i rörelse, utomhus, och arbetar med både musikalisk precision och lekfull karaktär.
Spelperiod:
Helger under försäsong, därefter dagligen under sommarlovet, med avslutande helger in i september. Arbetspassen sker även på storhelger och ibland kvällar, anpassade efter Skansens öppettider.
Säsongsarbete i Stockholm
Vi söker dig som:
är bra på fysisk komik och teater
spelar blåsinstrument, alternativt andra bärbara instrument (på en nivå där du är trygg live)
har stark publikkontakt och känsla för värdskap
gillar humor och lek
trivs med att spela utomhus och i en rörlig produktion
är en lagspelare med bra energi och timing
kan växla mellan musikalisk skärpa och "tuppig" karaktär när det behövs
kan sjunga, leda och kompa en sångstund för barnPubliceringsdatum2026-02-03Så ansöker du
Ansökan sker via selftape senast 15 feb - utvalda kandidater bjuds in till audition.
Vi ser att du skickar två filmer:
Presentation av dig och din komiska ådra. Här står det fritt att imitera en tupp, göra en komisk (fysisk) monolog eller något annat. Tänk på att Tupp-tutarna agerar som tuppar, så fysiken är viktig.
Spela en valfri känd poplåt på de instrument du behärskar, samt sång av valfri låt.
Sök direkt på:info@teaterpegasus.se
märk ansökan med "Tupp-tutarna" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Allt står i annonstexten! Via selftape.
E-post: info@teaterpegasus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Tupp-tutarna"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Teater Pegasus Produktion AB
(org.nr 559242-6299)
Djurgården (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Skansen Kontakt
producent/regissör
Johan Briggert johan@teaterpegasus.se 0707926123 Jobbnummer
9721134