Musik i Uppland söker trumpetare

Är du en trumpetare som gillar att möta publik på olika platser och i olika miljöer och ha ett omväxlande uppdrag med varierande repertoar inom både kammar- och orkestermusik? Välkommen att söka tjänsten som trumpetare i Linnékvintetten och andre trumpetare/alternerande förste trumpetare i Uppsala Kammarorkester. Omfattning Heltid ca 70% omfattar tjänstgöring i Linnékvintetten och ca 30% i Uppsala Kammarorkester. Anställning: Tillsvidare med provtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse. Ansökan skickas tillsammans med CV till Musik i Uppland/Natalie Gourman Syberg, natalie.gourman-syberg@musikiuppland.se Senast den 15 december 2025