Musik i Uppland söker trumpetare

Stiftelsen Musik i Uppland / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Uppsala
2025-10-22


Är du en trumpetare som gillar att möta publik på olika platser och i olika miljöer och ha ett omväxlande uppdrag med varierande repertoar inom både kammar- och orkestermusik?
Välkommen att söka tjänsten som trumpetare i Linnékvintetten och andre trumpetare/alternerande förste trumpetare i Uppsala Kammarorkester.
Omfattning
Heltid ca 70% omfattar tjänstgöring i Linnékvintetten och ca 30% i Uppsala Kammarorkester.
Anställning: Tillsvidare med provtjänstgöring.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan skickas tillsammans med CV till Musik i Uppland/Natalie Gourman Syberg, natalie.gourman-syberg@musikiuppland.se
Senast den 15 december 2025

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: natalie.gourman-syberg@musikiuppland.se

Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stiftelsen Musik i Uppland, https://www.musikiuppland.se/om-oss/nyheter/trumpetare-sokes-2/
Vaksala Torg 1 (visa karta)
750 03  UPPSALA

Arbetsplats
Musikavdelning Uppsala

Kontakt
Producent
Natalie Gourman Syberg
info@musikiuppland.se
018-171934

Jobbnummer
9569137

