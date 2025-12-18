Museivärdar till Scenkonstmuseet för arbete på timmar
2025-12-18
Scenkonstmuseet är ett statligt museum för teater, musik och dans, beläget i centrala Stockholm. Här varvas fascinerande föremål med interaktiva stationer där besökaren kan testa allt från digitalt teatersmink till att dansa fram musik. Verksamheten riktar sig till alla åldrar. Vi är ett litet museum i världsklass med stor interaktion och spännande berättelser.
Scenkonstmuseet tillhör Statens musikverk, som är en myndighet som har till uppdrag att bevara, främja och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv, samt främja ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Här finns unika arkiv, en av världens största instrumentsamlingar, ett av Europas främsta musikbibliotek och studior i världsklass för elektronmusik. Verksamheten bedrivs med medborgarperspektiv i fokus. Statens musikverket lyder under kulturdepartementet och innefattar Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Caprice Music, Scenkonstmuseet, Elektronmusikstudion.
Statens musikverk söker nu museivärdar till Scenkonstmuseet för arbete på timmar under ett år.
ARBETSUPPGIFTER
Som museivärd ingår du i ett värdteam. Du möter museibesökarna med ett professionellt värdskap, och får besökaren att känna sig välkommen, trygg, nyfiken och väl till mods. Du visar engagemang och samarbetar väl med kollegor, vilket skapar goda förutsättningar för att ge publiken en upplevelse som är lustfylld, berör och gör att de vill komma tillbaka.
Mötet sker till stor del i våra utställningar där du utöver guida och hjälpa besökarna också har ett säkerhetsansvar. Våra besökare kommer från olika bakgrunder och nationaliteter, och en stor del av ditt uppdrag är att anpassa ditt bemötande därefter.
Som museivärd genomför du publika visningar, möter besökarna i museet, svarar på frågor på plats, i telefon eller digitalt och bemannar entré och butik. I arbetet ingår även förberedelser, genomförande och återställande vid programverksamhet såsom konserter, teaterföreställningar, samtal m.m.
Du genomför tillsyn av utställningar och publika lokaler samt agerar vid larm- och nödsituationer. Du är både värd och vakt när du går runt i utställningarna och ska snabbt kunna växla mellan dessa funktioner samtidigt som du bibehåller ett trevligt sätt.
Arbetet är fysiskt krävande och kan innebära tunga lyft.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från att arbeta inom bemötande, gärna från ett museum eller från besöks- och turistnäring. Du har erfarenhet av och är bekväm med att tala inför en grupp, och du är van att anpassa dig till mottagaren.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande:
• Du behärskar ytterligare språk gärna finska
• Du har erfarenhet från arbetet med olika evenemang och programaktiviteter
• Du har erfarenhet av bokning- och/eller kassaarbete
Du är lyhörd, serviceinriktad, initiativtagande och ordningsam. Du förstår vikten av ett gott värdskap och trivs med att förmedla en kulturupplevelse. Vidare är du tålmodig och uppmärksam, och har god överblick samt är beredd på att allt kan hända och kan snabbt agera. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi arbetar med ett medborgarperspektiv, därför vill vi ha medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi söker dig som värdesätter olikheter och förstår hur dessa påverkar dig själv och andra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ANSTÄLLNINGEN
Tidsbegränsad intermittentanställning (timanställning) under ett år med varierad omfattning enligt överenskommelse, i första hand för arbete under helger och skollov (inklusive sommarlovet). Arbetstiden är schemalagd och innebär arbete på storhelger och ibland även kvällar. Inhopp på kort varsel förekommer. Arbetstiden är normalt förlagd från kl 10.30 till kl 17.30 men kan variera.
KONTAKT
Önskar du mer information eller har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Annika Gooch, på mail: annika.gooch@scenkonstmuseet.se
Fackliga företrädare: Marika Hillblom (SACO), tel: 08-519 554 68.
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 7 januari 2026. Bifoga CV och ett kort brev där du beskriver varför du söker tjänsten.
Du ansöker via hemsidan under fliken Om statens musikverk; Jobb och praktik - Statens Musikverk (direktlänk: https://statensmusikverk.se/om-statens-musikverk/jobb-och-praktik/)
