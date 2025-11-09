Museivärd till Järnvägens Museum i Ängelholm samt Ängelholms Flygmuseum
2025-11-09
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Järnvägens Museum och Ängelholms Flygmuseum ingår i enheten Museer, konst och kultur. I enheten finns också Galleri Moment samt olika kulturprogram för både barn och vuxna. Enheten har ca 20 tillsvidareanställda medarbetare samt några timanställda, främst inom värdskap. Just nu är Flygmuseet stängt för ombyggnation, det beräknas öppna till sommaren 2026.Publiceringsdatum2025-11-09Arbetsuppgifter
Som museivärd har du ett utåtriktat uppdrag med fokus på att ge besökaren bästa möjliga bemötande. Tillsammans med dina värdskapskollegor ger du förstklassig service till museets besökare och ser till att caféets utbud av bland annat kakor och smörgåsar alltid känns fräscht och relevant. Du arbetar i de båda museernas caféer med att tillreda smörgåsar och sallader samt baka kakor. Kassa-samt butiksarbete ingår, liksom att se till att café, entré och butik alltid är rent och trevligt.
I tjänsten ingår dessutom att sommartid köra ett minitåg i Järnvägens Museums park samt att, året runt, instruera besökare i en av Flygmuseets simulatorer.
I tjänsten ingår helgarbete varannan helg och schemalagd arbetstid i museernas kassa/café. Värdskapsteamet är museernas ansikte utåt och ger alltid besökarna ett positivt första intryck.Kvalifikationer
Du har en gymnasieexamen, gärna inom restaurang eller livsmedel. Du har sedan byggt på din kunskap inom servicesektorn med några års erfarenhet från liknande arbete, där du fått förståelse för vad som krävs för att vara flexibel i din yrkesroll och arbeta i ett team, ibland under högsäsong i ett högt tempo. Det är meriterande om du arbetat med service och café tidigare samt har relevanta livsmedelskunskaper.
Som person är du serviceinriktad, prestigelös och kommunikativ. Du tar ansvar både för dina egna arbetsuppgifter och för helheten och tar de initiativ som behövs för att arbetet ska fungera väl i arbetslaget. Du har ett trevligt och professionellt bemötande. Tycker du dessutom att det är roligt att baka är det ett plus.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och känner dig bekväm med att möta besökare som talar engelska. Det är en merit om du har kunskap i ytterligare något av de språk som talas i Ängelholm. Du känner dig trygg med att använda datorn som ett av dina arbetsredskap och specifik erfarenhet från Microsofts vanligaste program kan ses som meriterande.
Tjänsten är på 75% med schemalagd arbetstid och helgarbete. Tillträde runt 20 januari 2026. 6 månaders provanställning tillämpas.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
