Museivärd samt museivärd med inriktning guide till säsongen 2026
Helsingborgs kommun / Resevärdsjobb / Helsingborg Visa alla resevärdsjobb i Helsingborg
2026-03-06
Till säsongen 2026 söker vi dig som i rollen som museivärd vill arbeta med värdskap, service och/eller kulturhistorisk förmedling på våra besöksmål.
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Kulturförvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Helsingborgs museum (med Kulturmagasinet och besöksmålen Fredriksdal museer och trädgårdar, Kärnan, Dunkers kulturhus och Pålsjö mölla) är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet.
Du kommer att tillhöra avdelningen Uppleva & Lära med duktiga förmedlare, pedagoger, producenter, entrévärdar och butikspersonal. Du kommer att ha huvudsaklig placering på Fredriksdal museer & trädgårdar och borgtornet Kärnan, men arbete kan förekomma vid andra av museets besöksmål.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som museivärd möter du våra besökare i entré och publika miljöer på bästa möjliga sätt. Du säljer entrébiljetter, kulturkort och butikssortiment samt ger information om verksamheten och våra besöksmål. Entrén fungerar även som InfoPoint, vilket innebär att du ger enklare turistinformation och svarar på vanliga frågor.
Som museivärd med inriktning guide arbetar du även med att förmedla, främst via interaktiva visningar där besökarna lär sig på ett underhållande sätt. Du arbetar också med vuxna grupper som bokar guidningar och aktiviteter på någon av besöksmålen. Innehållet baseras på arkivmaterial och berättelser utifrån den lokala historien.
Anställningarna omfattar både timanställning vid behov samt säsongsanställning med en tjänstgöringsgrad på cirka 40-70 %. Arbetet innefattar dags-, kvälls- och helgarbete och löper från april till slutet av september. Det är viktigt att du kan arbeta under hela perioden samt vid större arrangemang som ligger på helgdagar (exvis Nationaldagen, Midsommar).
Anställningsform och omfattning
Vi erbjuder både säsongsanställningar (ca 40-70 %) och timanställningar vid behov.
Arbetet omfattar dag-, kvälls- och helgarbete och pågår huvudsakligen från april till slutet av september. För vissa uppdrag kan perioden vara kortare eller förlängd.
Det är viktigt att du kan arbeta under hela den period som din anställning omfattar samt vid större arrangemang.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten som museivärd behöver du ha:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av serviceyrken, gärna inom turism, besöksnäring eller kulturverksamhet
God svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Det är meriterande om du har:
Kassavana eller erfarenhet av boknings-/biljettsystem
Kunskaper i ytterligare språk
För att vara aktuell för tjänsten som museivärd med inriktning guide behöver du dessutom ha:
Högskoleutbildning inom kulturhistoriska ämnen
Erfarenhet som guide eller annan erfarenhet av kulturhistorisk förmedling
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och trygg i mötet med människor. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Arbetet kräver att du kan ta egna initiativ, hantera ett stundtals högt tempo och samtidigt behålla ett professionellt och vänligt bemötande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Som en del i denna rekrytering kommer vi begära in utdrag från belastningsregister. Du kan läsa mer på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/blanketter---ovrigt-arbete-med-barn/
Vi kommer också kontrollera dina ID-handlingar under rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Anställningsform: Säsongsanställning och/eller timanställning
Omfattning: Deltid
Tillträdesdatum: Våren 2026 eller enligt överenskomelse
Antal tjänster: 10 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se
254 37 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Karolina Johansson karolina.johansson@helsingborg.se Jobbnummer
