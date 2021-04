Museibonde trädgård och odling till Sundsvalls museum. - Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen - Trädgårdsodlarjobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen

Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen / Trädgårdsodlarjobb / Sundsvall2021-04-08Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.Kultur- och fritid söker nu en Museibonde till Sundsvalls museum!Norra Berget, Svartviks industriminnen och Gudmundstjärn är Sundsvalls kommuns prioriterade kulturmiljöer. Enheten friluftsmuseerna jobbar med att göra dessa miljöer levande och tillgängliga för besökare. Vi har vår bas på Norra Berget, som är bemannat för djurhållning och skötsel varje dag, året om. Norra Berget är också ett naturreservat, med en friluftsmiljö som vi aktivt sköter.På Norra Berget stallas och visas lantrasdjur. Getter, får, höns och kaniner finns på berget året runt. Under sommaren utökas verksamheten till att även omfatta stora djur, som kor och grisar.2021-04-08Som Museibonde trädgård och odling ansvarar du för våra trädgårdar och odlingar, främst på Norra Berget. Du planerar, förbereder, planterar, sköter och skördar, med utgångspunkt i våra historiska miljöer och med syftet att trädgårdar och odlingar ska vara en del av vårt historieförmedlande arbete. Du deltar i museipedagogiska aktiviteter kopplade till trädgård och odling.Arbetet i trädgårdar och odlingar är mest intensivt under odlingssäsongen. I det dagliga arbetet jobbar museibonden nära enhetens två vaktmästare. När du inte arbetar med trädgården ansvarar du tillsammans med vaktmästarna för drift och skötsel av friluftsmuseernas områden.I arbetsuppgifter för drift och skötsel ingår:Daglig skötsel och underhåll, inklusive städning och sophantering, vedförsörjning, gräsklippning och röjning, snöskottning och sandningUnderhåll, reparationer och nybyggnad av bänkar, trappor, grillplatser, inhägnader, djurhus, med meraSkötsel av naturreservatet; att röja för sikt och säkerhet, och att underhålla stigar, sittplatser och skyltning.Underhåll av redskap och maskiner som används i arbetetUtifrån verksamhetens behov deltar du även i arbetet med skötsel av lantrasdjur, och med förberedelser inför och arbete under arrangemang, program och utställningar.Rollen kan även innefatta att handleda praktikanter och säsongspersonal.Arbetet är fysiskt krävande och kan innebära tunga lyft. På arbetsplatsen förekommer djur, hö och halm.På friluftsmuseerna arbetar du i en publik miljö, och har daglig kontakt med besökare och allmänhet.Utbildning (på lägst gymnasienivå) inom trädgård, odling, jordbruk eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav. Du ska ha flerårig arbetslivserfarenhet av odling och trädgårdsskötsel. Du har B-körkort.Det är meriterande om du har:Motorsåg- och röjsågskort och andra behörigheter relevanta för arbetsuppgifternaBehörighet att köra terränghjuling och utökat B-körkort eller BE-kortKulturhistoriskt intresse och kunskaper i äldre tiders metoder och redskap för jordbruk och odling.Erfarenhet av skogsskötsel, gärna med anknytning naturreservatErfarenhet av arbete med utemiljö, fastighetsskötsel, vaktmästeriErfarenhet av lantbruksdjurGod datorvanaDu ska kunna tala och skriva på svenska, och kunna prata med besökare om trädgård och odling. Kan du tala engelska är det meriterande.Som person söker vi dig som har bra samarbetsförmåga, är serviceinriktad och som kan jobba självgående.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.ÖVRIGTUrval och intervjuer sker löpande.Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten via denna länkSista ansökningsdag är; 2021-05-02Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna rekryteringVaraktighet, arbetstidHeltid / deltid. Deltid 60%. Schemalagd arbetstid, inklusive arbete var fjärde helg. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen5680107