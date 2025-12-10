MST-terapeut till Barn-, ungdom- och familjeenheten
I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare
tillsammans med arbetsmarknadsenheten.
Detta för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov.
För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för och dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Inom individ och familj arbetar vi för rätt insats till rätt individ vid rätt tillfälle! Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?
Barn-, ungdom- och familjeenheten är en av IFO:s nio enheter, och nu söker vi en MST-terapeut.
MST (Multisystemisk Terapi) är en evidensbaserad strukturerad öppenvårdsinsats inom socialtjänsten. Insatsen vänder sig till familjer med barn och ungdomar med utagerande beteende som till exempel kriminalitet, missbruk, aggressivitet och/eller allvarliga skolproblem och som riskerar att placeras utanför hemmet. Teamet består av en teamledare och tre stycken MST-terapeuter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetet är 40 timmar i veckan dagtid, men inom tjänsten behöver man kunna erbjuda behandling/rådgivning/hembesök på flexibla arbetstider utifrån klienternas behov. Som terapeut ingår även schemalagd beredskap var fjärde vecka.
Som MST terapeut arbetar du huvudsakligen i ungdomens hem och andra miljöer där ungdomen befinner sig. Arbetet bygger på att analysera den problematik som föreligger utifrån ett helhetsperspektiv, och att tillsammans med familj/nätverk hitta strategier för att bemöta och lösa problematiken.
Du kommer att tillhandahållas en grundutbildning till MST-terapeut, veckovis handledning och konsultation i dina ärenden samt vidareutbildning inom MST fyra gånger per år. Du kommer att delta i ett aktivt kvalitétssäkringsarbete för att säkra metodtrogenhet.
Socionom, eller annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning som bedöms lämplig. Goda kunskaper i engelska är ett krav då utbildning och en del av handledningen sker på engelska. Giltigt körkort, behörighet B, är också ett krav för tjänsten.
Erfarenhet av behandlingsarbete i form av familjearbete och/eller arbete med barn och ungdomar är meriterande. Erfarenhet av kognitiv beteendeterapi och systemiskt nätverksarbete är meriterande.
Vi söker dig som är en flexibel person med god samarbetsförmåga, som på ett strukturerat och självständigt sätt kan arbeta med familjer och deras nätverk. Du behöver ha en god förmåga att hantera återkoppling och utvärdering i ditt arbete.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
