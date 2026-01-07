Movant söker Yrkeslärare till utbildning inom Kyl och värmepumpsmontörer i
2026-01-07
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Om rollen
Movant söker en engagerad yrkeslärare inom kyl och värmepumpsmontörer till en arbetsmarknadsutbildning i Växjö. Ni kommer att vara två - tre lärare på plats som kommer att utbilda ca 20-30 vuxna elever. Här får du chansen att kombinera din yrkeskunskap med ett betydelsefullt uppdrag som mentor och utbildare för vuxna som vill ta steget in i kyl och värmepumpsbranschen.
Som lärare hos oss hjälper du deltagarna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och förväntningar. Det bästa av två världar - du delar med dig av din kunskap och ser samtidigt dina deltagare växa och utvecklas!
Vi söker dig som
• Har minst 3 års branscherfarenhet inom senaste 10-årsperioden (kan vara erfarenhet från
anställning i branschföretag, eget företagande eller som lärare)
• Inneha F-gascertifikat kategori I
• Har erfarenhet av att undervisa vuxna
• Har förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov
• Har kompetens att förklara teorier och handleda praktiska moment
• Har god datavana
Det är meriterande om du innehar lärarlegitimation och/eller är examinator via Incert eller har erfarenhet av certifieringsprov inom kyl- och värmepumpsteknik.
Movant erbjuder
Vi erbjuder möjlighet att erhålla lärarlegitimation via parallella studier på högskola.
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: snarast
Tjänsten är placerad i Växjö
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev senast 7/2. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tony Avander på telefon 010-1421587 eller via e-post: tony.avander@movant.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
