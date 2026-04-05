Movant söker 2 Yrkeslärare till ny utbildning inom distributionselektriker
Har du funderat på ett nytt steg i ditt yrkesliv och dela din kunskap med andra?Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Om rollenVi söker dig som vill vara med från starten som yrkeslärare på en utbildning inom distributionselektriker. Ni kommer att vara två lärare på plats som kommer att utbilda ca 15 vuxna elever.
Movant söker två engagerade yrkeslärare inom distributionselektriker till en arbetsmarknadsutbildning i Stockholm. Här får du chansen att kombinera din yrkeskunskap med ett betydelsefullt uppdrag som mentor och utbildare för unga vuxna som vill ta steget in i elnätsbranschen.
Som lärare hos oss hjälper du deltagarna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och förväntningar. Det bästa av två världar - du delar med dig av din kunskap och ser samtidigt dina deltagare växa och utvecklas!
Vi söker dig som
Har minst tre års erfarenhet av Distributionselektriker / elmontör inom elnät från de senaste tio åren
Har någon erfarenhet av att undervisa vuxna på arbetsplatsen eller i skolsalen
Har förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov
Har kompetens att förklara teorier och handleda praktiska moment
Har god datavana
Det är meriterande om du innehar lärarlegitimation eller erfarenhet av att undervisa, cert inom ex: elektriskt arbete (EBR ESA E1), nedtagning av nödställd i stolpe. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Movant erbjuderVi erbjuder möjlighet att erhålla lärarlegitimation via parallella studier på högskola.
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
AnställningsformTillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: snarast
Tjänsten är placerad i Stockholm
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev snarast. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
KontaktOm du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Nygård på telefon 076-7643367 eller via e-post: per.nygard@movant.se
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
