Movant söker 2 Yrkeslärare till ny utbildning Byggnadsmålare i Örebro
2026-02-19
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Bli yrkeslärare i byggnadsmåleri - dela ditt hantverk och forma framtidens målare!
Om rollen
Har du några år i yrket och känner att det är dags för nästa steg?
Nu söker vi två erfarna och engagerade byggnadsmålare, du kanske redan är yrkeslärare eller vill ta klivet in i en ny roll - som yrkeslärare i Örebro.
Vi söker dig som vill vara med från starten som yrkeslärare på en utbildning inom byggnadsmåleri. Ni kommer att vara två lärare på plats som kommer att utbilda ca 20 vuxna elever. Hos oss på Movant får du chansen att kombinera din yrkeskunskap med ett betydelsefullt uppdrag som mentor och utbildare för unga vuxna som vill ta steget in i byggbranschen.
Som lärare hos oss hjälper du deltagarna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och förväntningar. Det bästa av två världar - du delar med dig av din kunskap och ser samtidigt dina deltagare växa och utvecklas!
Vi söker dig som
• Har minst 6 års erfarenhet inom byggnadsmåleri under senaste 10-årsperioden.
• Har erfarenhet av att undervisa vuxna på arbetsplatsen eller i klassrummet
• Har förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov
• Har kompetens att förklara teorier och handleda praktiska moment
• Har god datavana
Det är mycket meriterande om du innehar lärarlegitimation.
Movant erbjuder
Vi erbjuder möjlighet att erhålla lärarlegitimation via parallella studier på högskola.
En viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag, med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner. Läs mer om vad Movant erbjuder här
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: april-maj
Placeringsort: Örebro
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev snarast, dock senast 9 mars. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.Publiceringsdatum2026-02-19Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Nygård på telefon 076-7643367 eller via e-post: per.nygard@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
