Motviktsförare till DHL Freight i Göteborg | Extrajobb

Är du ute efter ett spännande extrajobb? Har du samtidigt god erfarenhet av att köra motviktstruck och arbeta i terminal samt trivs med att arbeta i högt tempo? Då kan vi ha rätt utmaning för dig! Just nu söker vi på Manpower vana motviktsförare till ett uppdrag hos DHL Freight i Göteborg. Vi söker personal till vår avdelning på natten. Välkommen med din ansökan till oss på Manpower redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och DHL. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos DHL Freight.
Är det dig vi söker?
Till uppdraget hos DHL söker vi dig som har erfarenhet av att ha kört motviktstruck under en längre period. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du har ett effektivt arbetssätt. Dessutom utför du ditt arbete med stor noggrannhet. Slutligen har du en förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Arbetsuppgifter
Denna tjänst är främst inriktad på truckkörning i terminalmiljö, där motviktstruck används i huvudsak. Även körning med ledstaplare förekommer. Utöver truckkörning innebär arbetet hantering av däck och övrigt gods, samt lastning och lossning av lastbilar. Arbetet är fysiskt krävande och innebär en del tunga lyft.
För att kunna utföra arbetsuppgifterna säkert och effektivt krävs god förståelse för svenska, både i tal och skrift, då kommunikationen med kollegor samt förståelsen för säkerhetsföreskrifter är en viktig del av arbetet.
Övrigt
Placeringsort: Göteborg, i Hisingsbacka vid Stigs center
Arbetstider: Nattskift: 22.00/00.00-07.00
Anställningsform: Extrajobb vid behov, vi ser gärna att du kan arbeta minst 2 pass i veckan
Krav för tjänsten
Truckkort A1-A4, B1-B4
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av motviktstruck (B1) minst 1 år
Erfarenhet av ledstaplare (A2)
Erfarenhet av terminalarbete
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess genomföra en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Quan Phan via e-post: quan.phan@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
