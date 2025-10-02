Motviktsförare sökes till extrajobb på lager
2025-10-02
Är du en erfaren truckförare som trivs med att arbeta kvällar? Då kan du vara den vi söker! Vi behöver nu förstärka vårt team med en driven och ansvarsfull medarbetare till Beijer Byggmaterial Centrallager i Kjula.
Start på uppdraget är omgående och du kommer att ingå i vikariepoolen och där med bli utbokad vid behov.
Vem är du?Vi söker dig som har erfarenhet av att köra motviktstruck (3,5 ton) och som är van att arbeta i ett högt tempo. Eftersom du kommer att köra truck på vårt gårdsområde krävs det att du har minst körkortsbehörighet AM eller B. För oss är det viktigaste att du är en ansvarsfull person som kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är en god lagspelare som uppskattar en god stämning på arbetsplatsen.
Vad erbjuder vi?Du får möjligheten att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där du blir en viktig del av vårt team. Vi erbjuder kvällspass där du kommer att spela en central roll i vår verksamhet. Upplärning sker på dagtid för att du ska få bästa möjliga start och känna dig trygg i din roll.
Krav:Truckbehörighet A1-4 & B1-4 Körkort AM eller B Erfarenhet av att arbeta på lager Annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%. Ska kunna uppvisas innan anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Tim Rytterström tim.rytterstrom@bestbemanning.nu 016-5429019 Jobbnummer
9536513