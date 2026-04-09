Motviktsförare för transport av farligt gods sökes
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi en erfaren motviktsförare. Rollen innebär truckkörning i inomhus och utomhusmiljö där du kommer transportera gods på anläggningen, in och ut till produktionen. Detta kräver hög grad av ansvarstagande samt skicklighet inom truckkörning. Du kommer att transportera kemikalier, vilket ställer höga krav på noggrannhet och ett säkerhetstänk. Utbildning inom farligt gods och säkerhet kommer att ske på plats under dina första veckor.
Arbetet är förlagt på dagtid måndag-fredag.Dina arbetsuppgifter
Som en del av teamet kommer du att arbeta som truckförare med varierande uppgifter. Dessa kan inkludera:
Transport av gods in och ut ur produktionsområdet.
Lossning och lastning av container
Truckkörning (enbart motvikt, 1,6 eller 2,3 ton)
Orderplock
Renhållning
Huvudsysslan för lagerpersonalen är att plocka order med truck för att sedan köra produkterna till produktionen. Det är stora kärl med kemikalier, både vätskor och pulver. Du bör ha bra erfarenhet av motvikskörning.
Det är även viktigt att hålla rent och snyggt på arbetsplatsen. Lager och renhållning kommer vara en del av arbetet. Körning med städmaskin kan förekomma.
Notera att arbete utomhus förekommer.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är flexibel, arbetsvillig och har en positiv inställning. Hos oss och ute hos kunden är det viktigt att du sprider glädje och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen samtidigt som du har ambitionen att göra ett gott arbete. Vi lägger vikt vid personlig lämplighet i vår rekryteringsprocess.
Flera års erfarenhet av truckkörning
Har erfarenhet av arbete med farligt gods och kemikaler
Du behöver vara tillgänglig för arbete under sommarperioden vecka 26-33 då delar av ordinarie personal har semester. För rätt person finns sedan chans till förlängning.
Nedan uppgifter är ett krav:
• Mycket god erfarenhet av B1 - Behärskar svenska och engelska i tal och skrift - Körkort och tillgång till bil - Truckkort - Tillgänglig 22 juni - 14 augusti
Tjänsten kommer tillsättas omgående.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll avseende brottmål. Du får själv ta del av resultatet och det är helt frivilligt att dela detta med rekryteraren. Mer information ges under processens gång.
Vi har tagit bort det personliga brevet i ansökningsprocessen och använder i stället urvalsfrågor för att göra bedömningen mer träffsäker.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Din ansökan ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
264 94 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
