Mottagningssköterska till Tureberg vårdcentral, vikariatsanställning
Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden.
Turebergs vårdcentral ligger i Sollentuna kommun. Nära pendeltågsstationen i Sollentuna centrum, ca 15 min till Stockholm C. Turebergs vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare.
Vi är ett team på 28 medarbetare som ombesörjer primärvård för ca 10.300 listade patienter. Vi handleder läkarstudenter, AT-och ST-läkare. Inom verksamheten erbjuder vi läkar- och distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, telefonrådgivning, diabetesmottagning, astma/KOL mottagning, äldre mottagning, psykolog/ kurators mottagning. Vår ambition är att ge god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Du kan läsa mer om oss på Turebergs vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral.
Som Sjuksköterska i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer, i både planerade och oplanerade besök, telefonrådgivning, chattar m.m. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och problem. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du arbetar självständigt men arbetet sker i nära samarbete med andra sköterskor, läkare och andra professioner inom hälso-och sjukvård.
Arbetet är i huvudsak på mottagningen men kan vid behov varvas med arbete i hemsjukvården.
Vi arbetar i ett härligt team med läkare, psykologer, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor för att skapa en god kontinuitet för våra patienter. Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga m.m. är viktig för oss och tillhör det dagliga arbetet. Vi arbetar med TeleQ samt journalsystemet TakeCare.
Kravspecifikation:
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, gärna primärvård är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.
Anställningsform:
Vikariatsanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid professionellt bemötande av både patienter och medarbetare. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig, du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna beslut. Egenskaper som är bra att ha i den här tjänsten är lyhördhet, flexibilitet och nytänkande.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
