Mottagningssköterska till Hälsocentralen Sophiahemmet
Sophiahemmet AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-02
Visa alla jobb hos Sophiahemmet AB i Stockholm
Vill du vikariera som sjuksköterska på vår mottagning?
Hälsocentralen är en helt privat mottagning - i snart 50 år har vi haft målet att förebygga sjukdom.
Det gör vi genom att erbjuda både företag och privatpersoner regelbundna hälsoundersökningar samt utredning och behandling av sjukdomar.
En av våra sjuksköterskor går snart på föräldraledighet. Vi söker nu en vikarie.
Idag är vi ett 30 tal engagerade medarbetare fördelat på sjuksköterskor, medicinska sekreterare, administratörer och läkare.
Som sjuksköterska hos oss är du en central del av vår verksamhet. Din huvuduppgift kommer vara att genomföra hälsoundersökningar - en grundpelare i vår verksamhet. Utöver detta ingår telefonrådgivning, övrigt mottagningsarbete och hantering av våra digitala kanaler i dina arbetsuppgifter. Utifrån din kompetens, erfarenhet och intresse kan tjänsten även innehålla egna ansvarsområden.
Vi söker dig med 3-4 års erfarenhet som sjuksköterska och som besitter en hög affärsmässig servicenivå. Din förmåga till gott samarbete och flexibilitet i arbetet är avgörande för oss. Dessutom krävs goda datakunskaper samt flytande svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är om du arbetat i TakeCare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-02Anställningsvillkor
Hos oss möts du av en arbetsplats som kännetecknas av en välkomnande atmosfär och en arbetsmiljö som värnar om det personliga mötet. Vi erbjuder dig förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, rikskort och koncerngemensamma aktiviteter. Läs mer på https://www.sophiahemmet.se/jobba-hos-oss/
Anställningen är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.
Ange löneanspråk i ansökan.
Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är den 20 februari. Intervjuer kommer ske löpande. Ersättning
