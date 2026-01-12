Mottagningssjuksköterska till Leversjukdomsmottagningen
Vi söker en engagerad och driven mottagningssjuksköterska till Leversjukdomsmottagningen i
Huddinge för att ersätta en av våra uppskattade kollegor som gått i pension.
Hos oss får du
arbeta i en högspecialiserad verksamhet där patienten, teamarbetet och utveckling står i fokus. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en stabil och utvecklingsorienterad arbetsplats med fokus på kvalitet och patientsäkerhet
arbete i ett tvärprofessionellt team med god sammanhållning
möjlighet att utveckla din kompetens inom hepatologi och avancerad öppenvård
en kombination av självständiga mottagningar, telefonrådgivning och teamarbete
en högspecialiserad miljö med både region- och utomlänspatienter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Leversjukdomsmottagningen tar emot patienter med avancerade och komplexa leversjukdomar
såsom dekompenserad levercirros, tumörsjukdomar och patienter som utreds inför
levertransplantation. Vi arbetar tvärprofessionellt med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare,
dietister, kuratorer och andra specialistfunktioner. Vi har även egen dagvård för bland annat
leverbiopsier och ascitestappningar.
I rollen som mottagningssjuksköterska hos oss kommer du att planera och genomföra mottagningsbesök, arbeta med telefonrådgivning, delta i utredning och behandling av patienter med avancerad leversjukdom samt arbeta i dagvården med exempelvis leverbiopsier och ascitestappningar. Du bidrar även aktivt till förbättringsarbete och utveckling av patientflöden.
Vi söker dig som
har genuint intresse för öppenvård
trivs i tvärprofessionella team och bidrar till helheten
är engagerad i att utveckla vården och patientflöden
är trygg i din profession och trivs med att arbeta både självständigt och i team.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 5 års klinisk erfarenhet
Meriterande:
Tidigare arbete som kontaktsjuksköterska eller sjuksköterska på mottagning
Erfarenhet från hepatologi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
