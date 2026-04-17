Mottagningssamordnare till stor offentlig organisation i centrala Stockholm
Gvu AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gvu AB i Stockholm
I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner - och nu vill vi bli flera. Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta.
Nu söker vi en mottagningssamordnare för ett konsultuppdrag till en stor myndighet i centrala Stockholm. Uppdraget är på heltid och pågår i två år med möjlighet till förlängning.
Du blir anställd av Genero men kommer att arbeta på plats ute hos kund.
I rollen som mottagningsamordnare är du länken mellan projekt och förvaltning och ansvarar för att koordinera mottagning av kundens projekt. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar med mottagningen.
Som mottagningsamordnare hos oss kommer du att:
Biträda i planering, koordinering och kvalitetssäkring av mottagning av bygg- och anläggningsprojekt
Vara kontakt och samordnande länk mellan projekt och enheter
Medverka vid leveransplanering
Leda granskningsprocess för mottagning av teknisk dokumentation
Utföra viss stickprovsgranskning av teknisk dokumentation
Hantera frågor kopplat till mottagning och innehåll av teknisk dokumentation
Leda arbetsgrupper/samverkansgrupper
Delta i erfarenhetsåterföring för överlämning, mottagning och tillhandahållande
Medverka vid utveckling och förankring av processer för överlämning, mottagning och tillhandahållande
Krav för tjänsten:
Minst 2 års högskoleutbilning inom samhällsbyggnad, bygg, anläggning eller annan teknisk utbildning
Minst 3 års erfarenhet av dokumenthantering inom industri, infrastruktur eller byggprojekt
Minst 2 år i rollen som mottagningsamordnare, mottagningskoordinator eller överlämningskoordinator
Det är också meriterande om du har minst 2 års erfarenhet från fastigheter, bana, el, signal eller tele inom spåranläggningar
Låter detta som ett uppdrag som kan passa dig?
Skicka då ett aktuellt CV och en kort beskrivning på hur du uppfyller kraven för uppdraget till rekrytering@generokonsult.se
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: rekrytering@generokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "mottagningssamordnare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gvu AB
(org.nr 556841-5185) Arbetsplats
GVU AB Jobbnummer
9861634