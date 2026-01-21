Mottagningspersonal Till Specialistläkarna I Trollhättan
2026-01-21
Nu söker vi en engagerad sjuksköterska eller undersköterska till vår mottagning på Specialistläkarna i Trollhättan.
Vill du arbeta i en växande specialistverksamhet där variation, ansvar och utveckling är en naturlig del av vardagen? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Om jobbet
På vår mottagning i Trollhättan kommer du ha en central roll i att stödja medicinska team inom flertalet medicinska och kirurgiska specialistområden.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Mottagande och omhändertagande av patienter
Assistera vid medicinska och kirurgiska undersökningar och behandlingar
Provtagning
Hantering av sterilt gods samt underhåll av medicinsk utrustning
Administrativa och verksamhetsnära uppgifter:
Journalföring och tidbokning
Förrådsbeställning
Lokalvård
Förbättringsarbete är en central del av vår mottagnings utveckling. Vi värdesätter ditt engagemang och dina idéer - hos oss får du möjlighet att påverka både arbetssätt, kvalitet och din egen arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som är erfaren undersköterska eller sjuksköterska med intresse för arbete på öppenvårdsmottagning och nära patientkontakt. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att skapa förtroende och förmedla trygghet i mötet med patienter.
Du trivs med att arbeta i team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, receptionist och sekreterare, samtidigt som du arbetar självständigt utifrån din profession.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller sjuksköterska
Minst 10 års klinisk erfarenhet inom slutenvård och/eller öppenvård
Erfarenhet av mottagningsarbete är meriterande
Förmåga att arbeta strukturerat och effektivt med tidvis högt tempo
Du är empatisk och serviceinriktad med en positiv inställning
Du arbetar på ett patientsäkert sätt och kompromissar aldrig med kvaliteten i ditt arbete
Med ett positivt förhållningssätt bidrar du till en god arbetsmiljö.
I denna rekrytering kommer fokus ligga på både din arbetslivserfarenhet och dina personliga egenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, vilket du bör kunna styrka med relevanta referenser.
Vad kan Specialistläkarna erbjuda dig?
Specialistläkarna i Trollhättan är en av Fyrbodals största privata vårdgivare. Verksamheten startade 2021 och har sedan dess expanderat och innefattar idag över 10 medicinska och kirurgiska specialiteter.
Mottagningen är belägen i centrala Trollhättan med operationsverksamhet i Lysekil. Vår målsättning är att expandera och samla verksamheten på anrika Stavregården i Trollhättan tidigast hösten 2026. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolag och har som målsättning att fortsätta växa med kvalitet som ledstjärna.
Hos oss får du arbeta i en modern, växande verksamhet med korta beslutsvägar, hög medicinsk kvalitet och ett starkt fokus på gott bemötande - både gentemot patienter och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Snabbfakta
Företag: Arvya Specialistvård AB
Tjänst: Undersköterska eller Sjuksköterska
Placeringsort: Trollhättan
Omfattning: Provanställning 6 månader 80-100%, med möjlighet till en tillsvidaretjänst på 80%-100%
Lön: Fast månadslön
Arbetstider vardagar: dag/kväll
Kollektivavtal: Kommunal, Vårdförbundet
Tillträde: 1 juni 2026
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Intervjuer och referenstagning sker löpande
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval, intervjuer och referenstagning så ansök omgående! Denna rekrytering sker i samarbete med AdwiseHR, dock är verksamhetschef Arvin Yarollahi ansvarig för rekryteringen. Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med honom på (info@specialistlakarna.nu
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdwiseHR i Väst AB
(org.nr 556915-3470), https://www.specialistlakarna.nu/
Föreningsgatan 10B (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Specialistläkarna
9696462