Mottagningskontrollant till teknikintensivt industriföretag
2025-10-03
Är du noggrann, trivs med ordning och reda och gillar att vara nära verksamheten? Vi söker nu en mottagningskontrollant som vill bidra med sin kunskap inom material och komponenter till ett teknikintensivt bolag inom energibranschen. Här får du en central roll i att säkerställa att material och reservdelar håller rätt kvalitet och uppfyller de krav som ställs.
OM TJÄNSTEN
Som mottagningskontrollant ansvarar du för att granska inkommande material såsom rör, plåt, stänger, skruvar och muttrar - både små och stora komponenter. Rollen passar dig som trivs på förrådsgolvet och uppskattar strukturerat arbete där dokumentation och spårbarhet är viktiga delar. Du får en nyckelroll i att säkerställa kvalitet och följsamhet i leveranserna.
Du blir en del av en liten men viktig grupp som ansvarar för mottagningskontrollen av reservdelar. Teamet består av engagerade kollegor som arbetar nära varandra och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du kommer att arbeta sida vid sida med en erfaren kollega och tillsammans delar ni på de återkommande uppgifterna.
Du erbjuds
• En roll i ett litet team där du får möjligheten att ta ett stort ansvar för ditt dagliga arbete
• Att bli en del av en stor organisation med många interna utbildningstillfällen
• Lönetillägg och milersättning - för dig som pendlar minst 5 mil till Ringhals, exempelvis för dig som bor i Göteborg, Halmstad eller pendlar från annan ort
Dina arbetsuppgifter
I denna roll säkerställer du att inkommande material och produkter uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Detta inkluderar visuell kontroll, mätningar och dokumentation för att garantera att endast godkända varor går vidare i kedjan.
• Ta emot och kontrollera inkommande gods
• Genomföra visuell kontroll av komponenter
• Mäta längder, tjocklek och dimensioner
• Säkerställa att materialintyg stämmer överens med specifikationer
• Dokumentera och sammanställa kontrollresultat
• Fotografera komponenter på grundläggande nivå
• Organisera dokumentation i mappar och system
• Bidra till ordning och reda i förrådsmiljön
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd teknisk utbildning, antingen på gymnasienivå eller YH där du haft många praktiska moment
• Har en praktisk bakgrund, gärna från verkstad, produktion eller förrådsmiljö
• Är van att arbeta praktiskt med material och komponenter, exempelvis att mäta dimensioner eller kontrollera detaljer
• Har ett svenskt medborgarskap då det är en säkerhetsklassad tjänst där det är ett krav
Det är meriterande om du har
• Har tidigare arbetslivserfarenhet som provare eller inom svetsning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
