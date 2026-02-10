Mottagningsgruppen i Skärholmen utökar och söker Socialsekreterare
2026-02-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss!
Skärholmen tar nu ett aktivt steg framåt och söker en socialsekreterare som, utöver arbetet i mottaget, vill vara med och bidra i omställningen till nya socialtjänstlagen.
Tjänsten riktar sig till dig som trivs med ett operativt uppdrag som är omväxlande och där samverkan, relationer och konkret handling står i centrum. Du bidrar till att skapa en gemensam riktning och ett sammanhållet arbetssätt i stadsdelens omställningsarbete. Vi testar nu mobil socialtjänst, där vi regelbundet finns ute hos civilsamhällesorganisationer. I denna satsning blir du en viktig del av arbetet inom barn- och ungdomsområdet.
I mottaget för Barn och unga tar vi emot orosanmälningar, ansökningar och ansvarar för de inledande kontakterna och bedömningarna. Vi söker dig som har ett starkt barnperspektiv och vill bidra till en tryggare vardag och bättre förutsättningar för barn och unga. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som hela tiden strävar efter att utvecklas och hitta nya, smarta sätt att arbeta. Du får en trygg start med en introduktion tillsammans med en erfaren kollega vid din sida.
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och tillgänglig arbetsledning. Som stöd ges extern handledning och kompetensutveckling. Enheten har även stöd från placeringssamordnare och metodutvecklare.
Förvaltningskontoret är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping.
Vi erbjuder dig flextid, friskvårdsersättning, vinter- och sommararbetstid och förmånlig tjänstepension. Goda parkeringsmöjligheter finns i anslutning till arbetsplatsen.
Din roll
Uppdraget kommer att medföra sedvanligt arbete i vårt mottag för barn och unga i kombination med ett särskilt ansvar för omställningen till den nya Socialtjänstlagen. Nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2025, innebär ett skifte mot en mer förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Socialtjänsten ska skifta fokus från myndighetsutövning och reaktiva åtgärder till proaktivt, förebyggande stöd. I samband med detta har vi ett fokus att:
införa öppna insatser utan omfattande behovsprövning
stärka tidiga insatser för barn/unga
öka samordningen och arbetssätt för ökad tillgänglighet och förtroende för socialtjänsten
Mottaget är socialtjänstens ansikte utåt och ger rådgivning och information till kommunens invånare och olika samverkansparter. Det kan innebära att du tillsammans med dina kollegor i mottaget deltar i möten och gör uppsökande insatser, såsom att besöka skolor för att informera om socialtjänstens arbete och ansvar. Arbetet innefattar även att utveckla och stärka samverkan med andra aktörer kring barn, till exempel skola, förskola och hälso- och sjukvård. Arbetet innebär myndighetsutövning enligt SoL och LVU.
Din kompetens och erfarenhet
Du har lätt för att skapa förtroende och trivs i rollen som länk mellan olika verksamheter. För uppdraget är det viktigt med en god analytisk förmåga där du lyckas skapa struktur i ett komplext sammanhang. Med fokus på långsiktiga mål arbetar du självständigt och omvandlar analys till konkreta insatser. Du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig både i tal och text, dokumentera och sammanställa beslutsunderlag. Att möta våra barn och deras familjer i samtal är en viktig del i arbetet. Vårt mål är att ge Skärholmens invånare ett rättssäkert och gott bemötande i kontakten med oss.
För tjänsten är Socionomutbildning och giltigt B-körkort ett krav.
Följande är meriterande:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst, särskilt inom barn- och ungdomsområdet
Dokumenterade kunskaper i BBIC och Signs of Safety
Dokumenterade kunskaper i EARL och/eller SAVRY, Samtal med Barn och/eller MI
Mycket god kommunikativ förmåga, det vill säga förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket
Erfarenhet av projektledning eller andra samordningsuppdrag
Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön.
