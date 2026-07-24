Mottagningsassistent med fokus på tvätt och städ på Ekerö vårdcentral
Praktikertjänst Aktiebolag / Städarjobb / Ekerö Visa alla städarjobb i Ekerö
2026-07-24
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Information om arbetsplatsen
Nu söker vi en medarbetare till oss på Ekerö Vårdcentral.
Vi behöver en kollega som har fokus på att tvätta våra kläder och lokalvård, men som även hjälper till med annat på mottagningen där det behövs.
Ekerö Vårdcentral är den största vårdcentralen i Ekerö kommun och ligger vid Ekerö centrum med goda kommunikationsförbindelser. Vi ansvarar för ca 20 000 listade patienter och är ca 70 medarbetare. Vi är en trevlig arbetsplats där vi alltid strävar efter att utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Tvätt av våra arbetskläder och lokalvård dagligen. Andra arbetsuppgifter är att ställa fram frukost och hålla våra 3 kök fina, packa upp förråd, sköta sköljen med kirurgiska instrument mm. Det kan även vara att sätta upp en krok, avhjälpa en strejkande diskmaskin, tvätta en bil eller ordna med kaffe inför ett möte.Kvalifikationer
• Utbildning eller erfarenhet av lokalvård, fönsterputsning är meriterande.
• God svenska i tal och skrift.
• Praktiskt lagd, gillar att arbeta med händerna. T.ex. laga kläder, byta batterier, sätta upp en hylla mm.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Du är noggrann och empatisk. För att trivas i rollen är du en person som får saker och ting gjorda och har bred praktisk erfarenhet. Du är prestigelös, självständig och trivs med att ha många bollar i luften. Eftersom du rör dig i hela vår verksamhet besitter du en god kommunikativ förmåga, är serviceinriktad och trivs med flexibilitet och ser vad som behöver göras.
Övrig information
Heltid, deltid kan diskuteras. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Kollektivavtal finns. Praktikertjänst har ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år och har även semesterbostäder både i Sverige och utomlands som anställda har möjlighet att hyra till ett förmånligt pris.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Bryggavägen 8 (visa karta
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178 31 EKERÖ Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Ekerö Vårdcentral Kontakt
Hjördis Söderberg 0706703841 Jobbnummer
10011249