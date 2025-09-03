Mottagningen söker socialsekreterare. Var med oss i omställningen!
2025-09-03
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbwebbplats: https://enkoping.se/jobb
Hos oss på Socialförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi tillsammans för att hjälpa Enköpingsbor som på olika sätt befinner sig i svåra och utsatta livssituationer.
Vi har en nära ledning och arbetar hela tiden aktivt med utveckling av organisationen. Som grund i vårt förhållningssätt har vi valt att ha motiverande samtal (MI) för dem vi är till för. En del av vår ledningsstruktur är att vi arbetar i tvärteam mellan avdelningarna. Med cirka 160 medarbetare på förvaltningen har vi goda förutsättningar för en välfungerande intern samverkan.
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas på din arbetsplats. Vi är varandras arbetsmiljö och strävar efter ett klimat som präglas av våra värdeord: ansvar, delaktighet, utveckling, rättssäkerhet, samverkan och bemötande.
Välkommen till en spännande Socialförvaltning i framkant!
Två av våra kära medarbetare kommer att gå till andra uppdrag inom förvaltningen och utifrån det söker vi nya kollegor som vill vara med oss på Mottagningen i den spännande omställningen utifrån nya socialtjänstlagen.
Vi söker socionomer som socialsekreterare till vårt mottagningsteam som ska arbeta med handläggning av det som kommer in till förvaltningen. I arbetet ingår att göra förhandsbedömningar i myndighets ärenden och ge råd, stöd och service till medborgare och samarbetspartners. Vi söker dig med erfarenhet och vana att arbeta med bedömningar inom både barn och vuxen. För att komplettera dina kommande kollegor ser vi gärna att du har erfarenhet inom vuxen-handläggning/skadligt bruk och beroende.
Du kommer i vardagen att nära samgå med vår öppenvård och andra delar av förvaltningen för att kunna ge tidigt stöd och arbeta förebyggande.
Ett krav är att du har en socionomexamen.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Mottagningsavdelningen har tio socialsekreterare, sex fältare (inkl samordnare), en teamledare och en avdelningschef.
Vi har blandad erfarenhet och stort engagemang för arbetet, alltid redo att dela med oss av våra erfarenheter till våra kollegor och nyfikna på hur vi tillsammans kan utveckla arbetet.
Vi arbetar systemiskt och nära, med snabba vägar till andra delar av förvaltningen, övriga kommunen och externa samarbetspartners för att möta medborgarnas behov på ett lätt sätt.
Vi har god introduktion för våra nyanställda, den som är ny har en mentor i sin arbetsgrupp och vi arbetar med medhandläggarskap vid behov i våra ärenden. Vi erbjuder fortbildning och kompetenspåfyllning där samtliga medarbetare bereds möjlighet att gå Yrkesresan, Freda utbildning och MI grundutbildning.
MI är en del av vårt värdegrundade förhållningsätt.
Vi använder verksamhetssystemet Lifecare.
Välkommen med din ansökan !Kvalifikationer
socionomexamen
Erfarenhet av handläggning inom myndighet barn och vuxen
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
