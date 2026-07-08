Motortekniker med inriktning kundsupport för uppdrag mot GKN
Aq Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-07-08
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Vår samarbetspartner GKN Aerospace står inför en spännande framtid inom försvars- och rymdindustrin och söker nu en motortekniker med inriktning mot kundsupport. Som motortekniker kommer du ingå i ett värdeflöde tillsammans med montörer och kontrollanter.
Som motortekniker ansvarar du för:
• GKN's kontakt gentemot slutanvändare. Innebär ordermottagning av motorer, apparater och reservdelar samt koordinering av leveranser samt transporter.
• Beredning och teknisk beordring. Stöd vid planering inom eget flöde.
• Ansvarar för åtgärdsmöten.
• Ekonomisk beredning av Underhållsobjekten.
• Vid behov initiera ändringar av OEM-data
• Konsekvensbedömning av nya/förändrade krav.
• Deltar och supporterar i olika projekt.
Uppdraget kräver att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser. Uppdraget medför även krav på visst medborgarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet. Har du tidigare erfarenhet av flygmotorunderhåll samt kunskaper i Luftfartsreglemente är detta meriterande.
Vi ser främst till din personlighet och tror att du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs med att bygga relationer med kunder och användare både nationellt och internationellt. Hög integritet, initiativförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt kännetecknar ditt sätt att arbeta.
Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan:
Varmt välkommen med din ansökan. På grund av semestertider sker urval och återkoppling först efter sommaren.
Kontaktuppgifter:
Carl ChristensenCarl.christensen@aqgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032957-2092209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Engineering AB
(org.nr 556622-8697), https://aqengineering.teamtailor.com
Flygfältsvägen 7 (visa karta
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461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
AQ Engineering Jobbnummer
9996787