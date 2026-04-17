Motorintresserad och ute efter utveckling? Sök då denna tjänst!
2026-04-17
Vill du arbeta med avancerad motorer och ha en varierad vardag mellan verkstad och arbete ute hos kund? Vi söker nu en resande servicetekniker.
Som servicetekniker arbetar du med montering av motorer, service, felsökning och reparation av motorer och system. Arbetet sker både i verkstad och ute på fält, med uppdrag runt om i Sverige och ibland i Norden.
Du planerar ditt arbete självständigt inom givna ramar och har nära kontakt med kunder. Rollen passar dig som gillar teknik, problemlösning och att ta ansvar.
Vi erbjuder:
Introduktion och upplärning - du behöver inte ha erfarenhet av dessa typer av motorer utan du får en god introduktion i arbetet.
Löpande utbildning inom motor- och elsystem
Ersättning för resor i tjänsten
Extra ersättning vid arbete på fält
Möjlighet att påverka resor och övertid i dialog med arbetsledning
Detta är en perfekt tjänst till dig som antingen vill utvecklas vidare i en ny typ av roll eller även för den som vill ta sitt första kliv i arbetslivet!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av motorer eller maskiner. Detta kan vara från en utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet eller från en hobby inom motorsport till och med. Det viktigaste är att du har förmågan att montera ihop montorer samt gjort detta tidigare.
Är tekniskt intresserad och vill utvecklas
Arbetar noggrant och strukturerat
Trivs med eget ansvar
Är serviceinriktad och professionell mot kunder
Kan resa i tjänsten
Flytande svenska
Grundläggande engelska
B-körkort
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Rörvägen 11 (visa karta
)
136 50 JORDBRO
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting Kontakt
Steven Kiabi sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com
9862407