Motorcykel Försäljare MC Säljare på Bikeman
Bikeman AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-01-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bikeman AB i Helsingborg
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och representera ett av världens mest legendariska varumärken?
Hos Bikeman Harley-Davidson får du kombinera affärsmannaskap med genuin passion - i en miljö där kunderna redan är engagerade och varumärket väcker känslor, samtal och lojala relationer av sig självt.
Här blir du inte "bara" säljare. Du blir rådgivare, upplevelseskapare och ambassadör för Harley-Davidson - i Sveriges största H-D-anläggning, tillsammans med ett team som lever och andas motorcyklar, service och försäljning.
OBS - Sök endast om du har säljerfarenhet - tack!
Om rollen
Som motorcykelsäljare hos oss får du ett tydligt ansvar för att driva och utveckla försäljningen mot både nya och befintliga kunder. Du arbetar med hela kundresan - från första kontakt till levererad hoj och återkommande affärer.
I rollen kommer du bland annat att:
Driva försäljning i butik och ge kunderna en premiumupplevelse från första mötet till avslutad affär.
Följa upp leads, offerter och affärer via telefon och mejl och bygga långsiktiga kundrelationer.
Representera Bikeman på mässor, kundträffar och större events där du möter våra mest engagerade kunder.
Planera och genomföra kundaktiviteter och kampanjdagar tillsammans med teamet.
Delta på provkörnings- och lanseringsevent i Spanien och andra destinationer där Harley-Davidson arrangerar exklusiva aktiviteter.
Hantera leveranser och leveransgenomgångar - från genomgång av hoj och utrustning till nyckelöverlämning.
Guida kunder i val av utrustning, tillbehör och kläder för att stärka både upplevelse och merförsäljning.
Bidra till en säljande, inspirerande och välorganiserad butiksmiljö där detaljerna speglar ett starkt premiumvarumärke.
Hålla dig uppdaterad på modeller, teknik och produkter genom interna utbildningar och Harley-Davidson University.
Vem är du?
Vi söker dig som är en driven, ambitiös säljare med stolthet i ditt yrke. Du triggas av att göra affärer, bygga relationer och leverera resultat - och du förstår värdet av att representera ett starkt varumärke på rätt sätt.
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna från retail, fordon, premiumvarumärken eller liknande.
Har mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att bemöta olika typer av kunder på ett professionellt sätt.
Är resultat- och målorienterad och trivs med att arbeta mot tydliga mål och uppföljning.
Skapar energi omkring dig - du är positiv, engagerad och initiativtagande.
Trivs i en snabbrörlig miljö där du förväntas ta ansvar och fatta egna beslut.
Är nyfiken på produkter, teknik och kundernas behov och tar snabbt till dig ny kunskap.
Har ordning och reda, förstår vikten av struktur och en välpresenterad butiksmiljö.
Har du erfarenhet av motorcyklar, fordon eller klädförsäljning är det en stark merit.
A-körkort är meriterande, men inget krav - rätt person kan lära sig mycket hos oss.
Kort sagt söker vi en person med höga ambitioner, professionalism och rätt attityd - någon som vill växa tillsammans med oss och bära Harley-Davidsons varumärke med stolthet.
Vi erbjuder
Hos Bikeman Harley-Davidson får du:
Månadslön med mycket goda förtjänstmöjligheter för rätt person.
Möjlighet att utvecklas och utbildas via Harley-Davidson University och interna utbildningar.
En modern, inspirerande arbetsmiljö i en av Sveriges mest avancerade MC-anläggningar.
Ett erfaret och passionerat team med korta beslutsvägar och stark lagkänsla.
Chansen att arbeta med ett varumärke som ger status, stolthet och långsiktiga kundrelationer.
Om Bikeman Harley-Davidson
Bikeman är Sveriges största Harley-Davidson-handlare (etablerat 1991).
Vi är ett team på 12 personer som brinner för motorcyklar, kunder och affärer.
Vi finns i nybyggda lokaler på Kroppavägen 40, nära Vasatorp, 3 km från E6:an utmed Helsingborg.
Vår anläggning på 1 550 m2 är en av Sveriges mest moderna för MC - med den senaste tekniken och en toppmodern verkstad.Publiceringsdatum2026-01-08Så ansöker du
Känner du att detta är nästa steg för dig?
Skicka ditt CV via mejl till: jobb@bikeman.se
Ange följande referens när du ansöker: "MC Säljare" i ämnesraden.
Urval sker löpande - vänta inte.
Välkommen med din ansökan till Bikeman Harley-Davidson! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: jobb@bikeman.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Motorcykel Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bikeman AB
(org.nr 556752-0647)
Kroppavägen 40 (visa karta
)
253 55 MÖRARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9674632