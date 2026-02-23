Motor Trend i Halmstad söker bilsäljare av begagnade bilar
2026-02-23
Motor Trend AB är ett familjeföretag som startade i Mariestad 1984 och är sedan starten auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi finns idag representerade på tio orter runt om i Västsverige med auktoriserade fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Motor Trend är dessutom en av nio auktoriserade Lexus-handlare i Sverige och vår exklusiva Lexus-anläggning är etablerad i Karlstad. Våra certifierade Lexus-verkstäder finns i Karlstad, Mariestad och Halmstad.
Vill du jobba med världens största bilmärken i en spännande framtidsbransch?
Brinner du för kundmöten, gillar att bygga relationer och vill arbeta med ett starkt varumärke i en bransch i ständig utveckling? Då kan du vara vår nya begagnat-säljare i Halmstad!
Utvecklas med ossEnligt vår filosofi är vi ständigt på en resa. Både som individer och som företag behöver vi förändring och utveckling för att må bra och vara delaktiga i den föränderliga värld vi lever i. Vi vill hjälpa dig att växa som människa och vi räknar med att du ska vilja bidra till företagets utveckling. Det är en viktig del i vår kultur. En annan del som är lika viktig handlar om att utveckla varandra. Med olika erfarenheter i bagaget och med stor respekt för våra medarbetares tankar och idéer lär vi av varandra. Det är på det viset som vi hela tiden blir lite bättre och vårt mål är att vi ska vara den bästa återförsäljaren på vår ort.
Vårt fina varumärke Toyota är i en spännande resa i Sverige där vi tror att vi kommer att fortsätta att ta större del av marknaden och att få fler nöjda och lojala kunder.
Om tjänstenSom bilsäljare hos oss är du mer än bara en säljare - du är företagets ansikte utåt och den som gör skillnaden i kundens upplevelse. Du kommer:
• Möta kunder i bilhallen, bygga relationer och skapa affärer.
• Driva försäljning av begagnade bilar och tjänster.
• Aktivt arbeta för en attraktiv butik, både på nätet och i bilhallen.
• Se till att varje kund lämnar oss med ett leende och en känsla av trygghet.
• Arbeta med vår moderna CRM-plattform för uppföljning och utveckling av kundkontakter.
• Aktivt bearbeta nya och befintliga kunder
• Vara en viktig del i vårt koncept BRIT - Best Retailer In Town.
Vi söker dig som
• Är social, driven och har en passion för försäljning.
• Har lätt för att skapa förtroende och ge service i toppklass.
• Gillar utmaningar, högt tempo och att arbeta mot mål.
• Trivs med ansvar och vill bidra till en positiv laganda.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av bilförsäljning. Har du arbetat med begagnade fordon är detta meriterande.
• B-körkort (manuell & automatväxlad bil)
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
