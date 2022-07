Motiverande och driven produktionsledare (arbetsledare) till arb

Kriminalvården, Anstalten Hall / Maskinförarjobb / Södertälje

2022-08-01



Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/ Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#om Anstalten Hall ligger alldeles utanför Södertälje och är lätt att ta sig till med bil från Stockholm och angränsande kommuner. Det finns även möjlighet att ta sig till anstalten med kollektivtrafik. Vi är en anstalt i den högsta säkerhetsklassen och har idag 177 platser för intagna, men står inför en kapacitetsökning med en målbild om ca 300 platser. Inom anstalten finns både normalavdelningar och specialavdelningar för intagna med särskilda behov. Här finns också en av Sveriges tre säkerhetsenheter.2022-08-01Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa de påföljder som domstol dömer ut och förebygga återfall i brott. Kriminalvårdens arbetsdrift är en av flera insatser som ska ge intagna meningsfull sysselsättning under anstaltstiden och främja deras anpassning i samhället efter frigivningen. Som produktionsledare blir din främsta uppgift att understödja intagnas eget ansvarstagande och utveckling genom att träna sociala och yrkesmässiga färdigheter.Vid anstalten Hall består arbetsdriften av plastindustri, montering/förpackning, tvättindustri, ljustillverkning och keramisk verkstad. Tillsammans med dina kollegor, 21 produktionsledare fördelade mellan verksamheterna, kommer du att arbeta operativt med att leda och fördela arbetet för de intagna och säkerställa att våra leveranser sker enligt avtalad tid. I arbetet ingår även administrativa uppgifter, dokumentation, skötsel av lokaler, visst löpande maskinunderhåll, visitationer och lagerhantering. All verksamhet sker utan att göra avkall på säkerheten.Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, agerar med gott omdöme och förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Rollen kräver att du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap, anpassar din kommunikation till mottagarens förutsättningar och kommunicerar på ett tydligt sätt. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du ska även ha fysisk förmåga som gör att du kan röra dig obehindrat om situationen så kräver, till exempel i en händelse då larm utlöses.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KRAVFullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevantArbetslivserfarenhet inom relevant område till exempel arbete med processindustri, lager/logistik, tillverkning, tvätteri, säkerhets-/bevakningsarbete, vård- och omsorgsarbeteGoda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skriftGod datorvanaMERITERANDERelevant eftergymnasial utbildningLedarskapsutbildningErfarenhet i arbetsledande funktionFörändringsarbetePedagogisk erfarenhetÖvriga språkkunskaperÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Befattningen är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.Provanställning kan komma att tillämpas.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Må-fr. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2022-08-22Kriminalvården, Anstalten Hall6850581