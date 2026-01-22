Mötesbokare Till Wildcard Untap Var Med På Vår Tillväxtresa
Wildcard Untap AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wildcard Untap AB i Stockholm
WILDCARD UNTAP söker nu drivna mötesbokare som vill vara med och bygga nästa generations rekryterings- och affärsutvecklingsbolag.
Vi arbetar internationellt med fokus på Sverige, Norge och Danmark - och just nu främst mot hotell- och restaurangbranschen samt byggbranschen i Norge.
Om rollen
Som mötesbokare hos oss arbetar du i ett CRM-system där du kontaktar företag inom utvalda kampanjer och bokar möten åt våra rådgivare och säljare.
Du är en viktig del av vårt team och vår tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Kontakta företag på den svenska, norska och danska marknaden
Arbeta med pågående kampanjer (hotell, restaurang och bygg)
Boka kvalificerade möten
Dokumentera och följa upp i CRM-system
Vara en aktiv del i ett växande team
Vi erbjuder dig
Bra provision
Möjlighet till coaching för att utvecklas i rollen
Du blir en del av ett team i tillväxtfas
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Möjlighet att påverka din egen inkomst och framtida roll
Om dig
Du är kommunikativ och trygg i telefon
Du är driven, strukturerad och målinriktad
Du trivs med uppsökande kontakt
Erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande, men inget krav
Du vill utvecklas långsiktigt i ett företag som växer
Om WILDCARD UNTAP
WILDCARD UNTAP arbetar med rekrytering, affärsutveckling och individ- och teamcoaching, med starkt fokus på Skandinavien.
Vi är nominerade till Recruitment Award 2026 - ett kvitto på kvalitet, struktur och starka resultat.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv: andre@wildcarduntap.com
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: andre@wildcarduntap.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbokare WILDCARD UNTAP". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wildcard Untap AB
(org.nr 559454-8264)
Petrejusvägen 4 (visa karta
)
121 38 JOHANNESHOV Jobbnummer
9700012