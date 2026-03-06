Mötesbokare till bolag inom kapitalförvaltning Stockholm centralt
Vi söker nu en driven mötesbokare till ett etablerat och tryggt företag inom kapitalförvaltning. Vår kund växer och behöver därför förstärka sitt team med en person som kan boka kvalitativa möten till deras rådgivare.
Tjänsten är placerad på plats i Stockholm centralt hos vår kund och tillsätts omgående.Publiceringsdatum2026-03-06Företaget
Vår kund är ett stabilt och växande företag inom kapitalförvaltning som arbetar med att skapa affärsmöjligheter mellan investerare och bolag. Genom ett starkt nätverk och strukturerade investeraraktiviteter hjälper de investerare att hitta nya investeringsmöjligheter samtidigt som de stödjer bolag i deras tillväxt.
Företaget arbetar i en professionell miljö där långsiktiga relationer, kvalitet och förtroende står i centrum.
Om rollen
Som mötesbokare kommer du arbeta med att kontakta potentiella kunder via telefon och boka in möten åt bolagets rådgivare. Du blir en viktig del av försäljningsprocessen och arbetar nära teamet för att skapa nya affärsmöjligheter.Dina arbetsuppgifter
Kontakta potentiella kunder via telefon
Boka möten åt rådgivare inom kapitalförvaltning
Arbeta mot tydliga mål och resultat
Bidra till att skapa nya affärsmöjligheter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning via telefon
Är kommunikativ och trygg i samtal med kunder
Är målmedveten och drivs av resultat
Har ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta hos ett stabilt och seriöst bolag inom kapitalförvaltning
En roll där du får vara en viktig del av affären
Goda möjligheter att påverka din lönErsättning
20 000 kr i fast grundlön
plus provision
Start: Omgående
Plats: Stockholm centralt (arbete på plats hos kund)
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: sales@letsgig.com
